Smell from toilet in Rainy Season : टॉयलेट की साफ सफाई बेहद जरूरी होती है. हालांकि बारिश के मौसम में साफ सफाई के बावजूद नमी के कारण टॉयलेट से बदबू आने की समस्या (Toilet Ki smell Kaise Door Kare ) होने लगती है. इस मौसम में टॉयलेट से बदबू आने के कई कारण हो सकते हैं, इसमें सीवर गैस का जमा होना और बैक्टीरिया का बढ़ना (Barish Me Toilet Se Kyo Aati Hi smell ) सबसे आम कारण है. इससे बचने के लिए टॉयलेट को नियमित रूप से साफ सफाई के साथ कुछ अन्य उपायों की भी मदद ली जा सकती है. इंस्टाग्राम पर tastythali_1 अकाउंट ने टॉयलेट की बदबू से छुटकारा पाने के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं टॉयलेट की बदबू से छुटकारा पाने के कुछ उपाय(Toilet Ki smell Door Karne Ke Upay)

टॉयलेट की बदबू दूर करने के उपाय | Best Way To Remove Toilet Smell

एक्स्पायर टैबलेट का यूज

एक कटोरी में पानी लें और उसमें तीन से चार एक्सपायर दवाएं डालेर घुलने के लिए छोड़ दें. इसके बाद उसमें एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच विनेगर डालकर मिलाएं. इस मिक्सचर को टॉयलेट और बाथरूम में सिंक में डाल दें. इससे टॉयलेट में मौजूद सभी तरह के बैक्टीरिया से छुटकारा मिल जाएगा और बदबू आना बंद हो जाएगा.

बेकिंग सोडा का प्रयोग

टॉयलेट से बदबू दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का भी यूज किया जा सकता है. रात के वक्‍त टॉयलेट सीट में बेकिंग सोडा छिड़ककर छोड़ दें और सुबह उसे फ्लश कर दें. इस उपाय को ज्यादा असरदार करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ विनेगर मिलाकर यूज किया जा येता है. इस उपाय को सप्ताह में दो बार करें और टॉयलेट से बदबू आना बंद हो जाएगा.

कॉफी का यूज

अगर टॉयलेट को फ्रेश और खुशबूदार रखना चाहते हैं तो कॉफी के उपाय से भी मदद मिल सकती है. एक कटोरी में दो चम्मच कॉफी लें और इसमें गर्म पानी मिलाकर रात के वक्‍त टॉयलेट के टेबल पर रख दें. सुबह इसकी खुशबू से टॉयलेट फ्रेश रहेगा.

एग्जॉस्ट फैन का यूज

बाथरूम का तरोताजा और बदबू से दूर रखने के लिए के एग्जॉस्ट फैन लगवाना जरूरी है. ऐसा करने से कमरे में बदबू कमरे में जमा नहीं होती और फ्रेश एयर आसानी से स्मेल को दूर कर देता है.

एयर फ्रेशनर का यूज

टॉयलेट की बदबू से छुटकारा पाने के लिए एसेंशियल ऑयल, टॉयलेट एयर फ्रेशनर का भी यूज किया जा सकता है.

साफ सफाई पर ध्यान