शरीर से कभी नहीं आएगी पसीने की बदबू, 10 रुपये की ये चीज करें इस्तेमाल

पसीना हर इंसान को आता है और कुछ देर बाद यही पसीना बदबू में बदल जाता है. कुछ लोगों में ये समस्या काफी ज्यादा होती है, नहाने के कुछ ही देर बाद उनके शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है. इसके चलते लोगों को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. तमाम तरह के डियोड्रेंट और परफ्यूम इस्तेमाल करने के बाद भी ये बदबू वापस आ जाती है, ऐसे में कॉन्फिडेंस की कमी और लोगों के बीच जाने में झिझक होती है. आज हम आपको शरीर से हर तरह की बदबू निकालने का एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

महज 10 रुपये में होगा काम

शरीर से आने वाली पसीने की बदबू को दूर करने के लिए लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कुछ घंटे तक तो ये काम करते हैं, लेकिन फिर पसीने की बदबू इन पर हावी हो जाती है और गंदी स्मेल आने लगती है. हम जो नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ 10 रुपये में आपका ये काम कर सकता है.

रोजाना करें ये काम

सिर्फ 10 रुपये की फिटकरी से आप अपने शरीर की बदबू को दूर कर सकते हैं. अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो आपको फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर उसे पानी में भिगोना है और फिर अपने उस हिस्से पर लगाना है, जहां सबसे ज्यादा पसीना आता है. खासतौर पर अंडर आर्म्स पर आप फिटगरी को रगड़कर लगा सकते हैं. ऐसा रोज करने से आपके शरीर से पसीने की बदबू नहीं आएगी. इसके अलावा आप फिटकरी के पानी से उस एरिया को धो भी सकते हैं.

मुंह की बदबू भी करता है दूर

अगर आपके मुंह से लगातार बदबू आ रही है तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी को पानी में भिगोकर रख दें और जब ये पूरी तरह से घुल जाए तो इससे कुल्ला करें, इससे आपके दातों की गंदगी भी साफ हो जाएगी और मुंह से आने वाली बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा. ये काफी सस्ता और असरदार उपाय है, जिसका इस्तेमाल आप घर पर रोजाना कर सकते हैं.