बारिश में जूते भीग गए हैं और सूखने में कई दिन लग जा रहे हैं तो परेशान ना होइए, ये टिप्स मिनटों में सुखा देंगे शूज

Tips For Drying Tips In Rainy Season: भीषण गर्मी के बाद आई बारिश राहत तो देती है लेकिन अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आती है. बारिश के मौसम (Rainy season) में धूप नहीं निकलने के कारण बारिश में गीली हो गई चीजों का सुखाना मुश्किल होता है. कपड़े तो वॉशिंग मशीन की मदद से ड्राई किए जा सकते हैं लेकिन असली समस्या जूतों को सुखाने की होती है. गीले जूतों (Wet shoes) के कारण उन्हें पहनना मुश्किल तो होता ही है उनके खराब होने का भी डर रहता है. अगर दो तीन दिन लगातार फुटवेयर भींगते रहे तो ऑफिस जाने के लिए कोई फुटवेयर नहीं बचता है. आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आइए जानते हैं बारिश के कारण गीले हो गए जूतों को सुखाने के कुछ असरदार टिप्स (Tips for drying shoes in rainy season) ….

Photo Credit: Pexels

हेयर ड्रायर

गीले जूतों को सुखाने में हेयर ड्रायर काम का साबित हो सकता है. सबसे पहले गीले जूतों को किसी ऐसी जगह लटका दें जिससे जूतों से पानी निकल जाए. जब पानी टपकना बंद हो जाए तो बारी बारी जूते को ड्रायर से सुखाए. ड्रायर की गर्म हवा के कारण कुछ ही समय में जूते सूख जाएंगे और पहनने के लायक हो जाएंगे.

शूज ड्रायर

आजकल मार्केट में शूज ड्रायर भी आ गए है. शूज ड्रायर इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि गीले जूतों को इनकी मदद से आसानी से सुखाया जा सकता है. ऑनलाइन स्टोर पर कई तरह के शूज ड्रायर उपलब्ध हैं. अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बारिश के मौसम में लगातार बारिश होती रहती है तो आप शूज ड्रायर खरीद सकते हैं.

न्यूज पेपर

गीले जूतों को न्यूज पेपर की मदद से भी सुखाया जा सकता है. इसके लिए पहले जूतों के अंदर लगे हटाए जा सकने वाले पार्ट को अलग अलग कर पंखें की हवा में रख दें. अब जूतों के अंदर न्यूज पेपर अच्छी तरह से भर दें. न्यूज पेपर सारा पानी सोख लेगा. कुछ देर बाद जूतों का पंखें की हवा में रख दें.