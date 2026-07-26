Iron Tawa Non Stick Tips: घर पर डोसा, चीला, पराठा या रोटी बनाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जब खाना तवे पर चिपकने लगे तो पूरा मजा खराब हो जाता है. कई बार डोसा टूट जाता है, चीला सही से निकलता नहीं और तवे को साफ करने में भी काफी मेहनत लगती है. ऐसे में ज्यादातर लोग नया नॉन-स्टिक तवा खरीदने की सोचने लगते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में लोहे का पुराना तवा है, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर उसे फिर से नॉन-स्टिक जैसा बनाया जा सकता है. इससे खाना भी आसानी से बनेगा और नए तवे पर पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

सबसे पहले तवे को अच्छी तरह साफ करें (Clean The Tawa First)

अगर तवे पर पुरानी गंदगी, जली हुई परत या धूल जमी है, तो पहले उसे अच्छी तरह साफ करें. गर्म पानी से धोकर पूरी तरह सुखा लें. साफ तवे पर खाना कम चिपकता है और उसका इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है.

तवे पर तेल लगाकर करें सीजनिंग (Season The Tawa)

लोहे के तवे को अच्छा बनाने के लिए उस पर तेल की पतली परत लगाएं. अब उसे मध्यम आंच पर गर्म करें. जब हल्का धुआं निकलने लगे तो गैस बंद कर दें. तवा ठंडा होने के बाद यही तरीका 2 से 3 बार दोहराएं. इससे तवे पर तेल की एक अच्छी परत बन जाती है और खाना आसानी से पकने लगता है.

खाना बनाने से पहले तवा अच्छी तरह गर्म करें (Preheat The Tawa)

कई लोग जल्दी में तवा पूरी तरह गर्म होने से पहले ही डोसे का बैटर या रोटी डाल देते हैं. इससे खाना चिपक सकता है. इसलिए पहले तवे को अच्छी तरह गर्म होने दें और उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करें.

मोटे नमक से करें सफाई (Clean With Rock Salt)

अगर तवे पर जले हुए निशान या पुरानी परत जम गई है, तो मोटा नमक आपके काम आ सकता है. हल्का गर्म तवे पर नमक डालें और कपड़े या पेपर से धीरे-धीरे रगड़ें. इससे तवा अच्छी तरह साफ हो जाएगा और उसकी सतह पहले से बेहतर हो जाएगी.

हर बार धोने के बाद थोड़ा तेल जरूर लगाएं (Apply Oil After Washing)

तवा धोने के बाद उसे पूरी तरह सुखाएं और उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें. इससे तवे पर जंग नहीं लगेगी और उसकी परत भी बनी रहेगी. अगर आप ये छोटी सी आदत बना लेते हैं, तो आपका लोहे का तवा लंबे समय तक नॉन-स्टिक जैसा काम करता रहेगा और डोसा, चीला या पराठा आसानी से बनेंगे.

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