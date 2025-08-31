Sindoor Design: हिंदू धर्म में सिंदूर का महत्व बहुत ज्यादा है. सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है. इसलिए हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाएं हर खास आयोजन पर या धार्मिक आयोजनों पर मांग में सिंदूर जरूर भरती हैं. आमतौर पर सिंदूर लगाने का एक ही तरीका होता है. सिंदूर को मांग में भरा जाता है. मांग बीच की भी हो सकती है या साइज में भी हो सकती है. लेकिन सिंदूर माथे के बीच से ही अधिकांशतः लगाया जाता है. कुछ मॉर्डन सुहागने स्टिक से छोटा सा सिंदूर लगा कर भी काम चलाती हैं. लेकिन एक महिला ने सिंदूर लगाने के मामले में कुछ नया ही कारनामा कर दिखाया है. ये महिला पचास अलग अलग स्टाइल से सिंदूर लगा चुकी है. स्टाइल भी ऐसे जो किसी को दिलचस्प लग सकते हैं तो किसी को मजेदार भी लग सकते हैं.

इस तरह लगाया सिंदूर

इंस्टाग्राम पर बिहारी विजय न्यूज नाम के हैंडल ने एक महिला का ये वीडियो शेयर किया है. हालांकि इस वीडियो में महिला का नाम नहीं बताया गया है. पर, उनसे सिंदूर की डिजाइन के बारे में चर्चा जरूर हो रही है. उनसे पूछा जाता है कि वो किस किस तरह की डिजाइन में सिंदूर लगा चुकी हैं. जवाब में महिला कहती हैं कि वो बहुत सारी डिजाइन में सिंदूर लगा चुकी हैं. जिसमें आम वाला सिंदूर, चॉको बार डिजाइन, 2 जी, 4 जी, 5 जी, त्रिशुल, माला, शंकरजी का शिवलिंग बना चुकी हैं. अपने सिंदूर से दिल बनाकर उसमें पति का नाम भी लिख चुकी हैं.

अमर होगा पति...

इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनके सिंदूर लगाने के स्टाइल के कुछ वीडियो भी दिखाए गए हैं. जिसे देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये अपने पति को अमर करके ही मानेगी. एक यूजर ने लिखा कि ये सिंदूर नहीं रंगोली है. एक यूजर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं ये सिंदूर का ऑपरेशन है. एक अन्य यूजर ने इसे वायरल होने की निंजा टेक्नीक बताया. इस वीडियो को कुछ ही दिन में चार लाख 99 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.