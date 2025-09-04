विज्ञापन

रात को ठीक से नहीं आती नींद? बस सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर

Warm milk for sleep: रात को सोने से पहले सही ड्रिंक पीने से नींद बेहतर होती है, तनाव कम होता है और सेहत भी दुरुस्त रहती है. दूध, कैमोमाइल टी, हल्दी दूध और केला स्मूदी बेहतरीन नाइट ड्रिंक्स माने जाते हैं.

रात को ठीक से नहीं आती नींद? बस सोने से पहले पी लें ये ड्रिंक्स, कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा असर
रात को ये 1 चीज पीने से दूर होगी नींद की दिक्कत और बढ़ेगी इम्युनिटी

Night drink for better sleep: रात में नींद की गुणवत्ता सुधारने, तनाव को कम करने और सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. बता दें कि दूध, कैमोमाइल टी, हल्दी वाला दूध और केला स्मूदी अच्छे नाइट ड्रिंक्स हैं. जानकारी के बता दें कि, दूध में ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन होते हैं, कैमोमाइल टी से एंग्जायटी कम होती है, हल्दी तनाव कम करती है और केले से मैग्नीशियम और पोटैशियम मिलते हैं, तो हुआ ना फायदे का सौदा.

गरम दूध: नींद लाने का पुराना नुस्खा (Warm milk for good sleep)

गरम दूध (warm milk before bed) में ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो नींद को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. सोने से पहले एक गिलास हल्का गरम दूध पीने से मन शांत होता है और नींद जल्दी आने लगती है. इसके अलावा दूध हड्डियों को मजबूत और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है.

कैमोमाइल टी: तनाव और अनिद्रा दूर करे (Chamomile tea for insomnia)

कैमोमाइल टी (chamomile tea before bed) एक हर्बल चाय है, जो नींद न आने की समस्या यानी इंसोम्निया को दूर करने में मदद करती है. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और रिलैक्सिंग गुण दिमाग को शांत करते हैं और तनाव कम करते हैं. सोने से पहले इसे पीना एक नैचुरल स्लीप रेमेडी है.

हल्दी वाला दूध: इम्युनिटी और नींद दोनों में मददगार (Turmeric milk for sleep and immunity)

हल्दी वाला दूध (turmeric milk at night) सिर्फ इम्युनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि गहरी नींद लाने में भी कारगर है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को रिलैक्स करते हैं. अगर आप सर्दियों में इसका सेवन करते हैं तो खांसी-जुकाम भी दूर रहता है.

केला स्मूदी: नींद और एनर्जी का कॉम्बिनेशन (Banana smoothie for sleep and energy)

केले में मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम (banana smoothie at night) मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे अच्छी नींद आती है. दूध और केला मिलाकर बनाई गई स्मूदी शरीर को रातभर एनर्जी देती है और सुबह फ्रेश महसूस होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

