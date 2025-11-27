Natural Power Booster: पुरुष ये 5 चीजें खाना कर दें शुरू, घोड़े जैसी मिलेगी ताकत, बॉडी के अंग-अंग को मिलेगा फायदा

Natural Power Booster: आजकल कामकाज की व्यस्तता, तनाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान पुरुषों में कमजोरी का कारण बनता जा रहा है. आज के समय में पुरुषों में कमजोरी, लगातार थकान, मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी और टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन खानपान से लेकर कुछ चीजों को ध्यान रखने से पुरुषों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है. दरअसल, हम जो डेली रूटीन में खाना खाता हैं उसमें कुछ प्राकृतिक तत्व आसानी से उपलब्ध हैं, जो शरीर को भीतर से मजबूती प्रदान करते हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट से अनुसार, जिन पुरुषों हमेशा थकान महसूस होती है या फिर शरीर कमजोरी महसूस होती है, तो उन्हें अपने खानपान में बदलाव करने चाहिए. ऐसे में अश्वगंधा, गाय का घी, काली मसूर की दाल, खजूर और अलसी जैसी चीजों को अपने खानपान में शामिल करना पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. ये चीजें हार्मोन को संतुलित करने, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने और सहनशक्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद करती हैं.

देसी घी

पुरुषों के लिए देसी घी का सेवन बहुत ही लाभकारी रहता है. घी के सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है, हार्मोन्स बढ़ते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ती है और पूरी हेल्थ में सुधार होता है. अपने खाने में रोजाना एक से दो चम्मच घी सेवन करें.

खजूर पौष्टिक और तुरंत एनर्जी देने वाला ड्राई फ्रूट माना जाता है. ये आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल मीठा होता है. ये मांसपेशियों की ताकत बढ़ाते हैं, थकान कम करते हैं और पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करते हैं.

अश्वगंधा का सेवन पुरुषों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. इसके सेवन से टेस्टोस्टेरोन, मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है. इस मिश्रण की एक से दो चम्मच मात्रा रात को गर्म पानी के साथ ली जा सकती है.

मोरिंगा पाउडर का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके सेवन से एनर्जी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और शरीर में सूजन कम होती है. एक चम्मच मोरिंगा पाउडर गर्म पानी के साथ ले सकते हैं.

कद्दू के बीज में जिंक भरपूर मात्रा में होता है. कद्दू के बीज टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने, प्रजनन क्षमता में सुधार लाने और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. इन्हें रोजाना एक से दो बड़े चम्मच भुने हुए या स्मूदी में मिलाकर खाना सबसे अच्छा है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.