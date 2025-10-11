सिर्फ 10 में से 3 लोग ही बता पाते हैं इन सब्जियों के इंग्लिश नाम, क्या आप बता पाएंगे?

Common Vegetables English Names: आप हर दिन जो सब्जियां खाते हैं, क्या उनके इंग्लिश नाम जानते हैं. अगर नहीं तो परेशान न हों. ज्यादातर लोगों को इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर रोजमर्रा की चीजों से इसकी शुरुआत करें, तो यह आसान और मजेदार हो जाता है. अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं या विदेश में कोई रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं, तो सब्जियों के नाम जानना बहुत जरूरी है. इस आर्टिकल में हम लेकर आए हैं 10 ज्यादा इस्तेमाल और हेल्दी सब्जियों के इंग्लिश नाम, जो आपके काफी काम आ सकते हैं...

परवल

परवल पाचन में मदद करता है और वजन नियंत्रित रखने में असरदार है. इसे कहीं-कहीं पटल भी कहा जाता है. इससे स्टफ्ड सब्जी या हल्का फ्राई जैसी टेस्टी चीजें बनाई जाती हैं. इसे इंग्लिश में Pointed Gourd कहते हैं.

कुंदरू

कुंदरू बेहद टेस्टी सब्जी होती है. इसकी भुजिया ज्यादा पसंद की जाती है. कुछ जगह स्टफ्ड या फ्राई भी करके रेसिपीज बनाई जाती हैं. यह हाई फाइबर, लो कैलोरी और पाचन के लिए अच्छा होता है. इसका इंग्लिश नाम Tendli है.

आंवला

आंवला विटामिन C का पावरहाउस है. इम्यूनिटी बढ़ाता है, बाल और त्वचा के लिए बढ़िया माना जाता है. इसका जूस काफी हेल्दी होता है. यह कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे इंग्लिश में Gooseberry कहा जाता है.

अरबी

अरबी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं. इससे हलवा, सब्जी या फ्राई सब्जी बनाई जाती है. एनर्जी और पेट भरने के लिए यह परफेक्ट होती है. इसका इंग्लिश नाम Taro Root या Colocasia Root है.

कद्दू

कद्दू स्वाद में हल्का होता है और इसमें पोषण कूट-कूटकर भरा होता है. इसमें विटामिन A और फाइबर बहुत होता है. इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और पाचन भी सही रहता है. इसे कहीं-कहीं कोहड़ा और सीताफल भी कहा जाता है. कद्दू को इंग्लिश में Pumpkin कहते हैं.

करेला

करेला कड़वा लेकिन सेहतमंद है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है. अगर बच्चों को कड़वा लगे तो हल्का फ्राई या जूस कर सकते हैं. इसका इंग्लिश नाम Bitter Gourd है.

लौकी

लौकी हल्की, लो-कैलोरी और पानी से भरपूर सब्जी है. यह डाइजेशन सही रखता है, हार्ट के लिए फायदेमंद है और गर्मियों में बॉडी को ठंडक देता है. लौकी से सब्जी और रायता जैसी कई चीजें बनती हैं. इसे इंग्लिश में Bottle Gourd कहा जाता है.

बैंगन

बैंगन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद हैं. इससे ग्रिल, स्टर-फ्राई या भरवां बनता है, जो बेहद स्वादिष्ट होते हैं. बैंगन के इंग्लिश नाम की बात करें तो इसे Eggplant या Brinjal कहते हैं.

भिंडी

भिंडी लो-कैलोरी और फाइबर से भरपूर वाली सब्जी है. यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करती है और हार्ट को हेल्दी रखती है। करी या स्टर-फ्राई जैसी कई रेसिपी इससे बनाई जाती है. इसे इंग्लिश में Lady Finger या Okra कहते हैं.

कटहल

कटहल का स्वाद मीट जैसा होता है. यह फाइबर से भरपूर है और पाचन सुधारता है. वेजिटेरियन मीट के रूप में भी इसे कई लोग पसंद करते हैं. इसे इंग्लिश में Jackfruit कहा जाता है.