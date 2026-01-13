Tara Sutaria ने शेयर किया अपना मेकअप मंत्र, फ्लॉलेस स्किन के लिए चेहरे पर लगाती हैं ये 6 प्रोडक्ट्स

Tara Sutaria Makeup Routine: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के लाखों फैंस हैं. फिल्मी दुनिया से अलग एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. तारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिसमें फैंस अक्सर उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नजर आते हैं. हर तस्वीर में तारा की स्किन बेहद ग्लोइंग और फ्लॉलेस नजर आती है. एक वीडियो में तारा ने खुद इसका सीक्रेट भी बताया है.

दरअसल, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'Get Ready With Me' वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे सिर्फ 6 मेकअप प्रोडक्ट्स की मदद आप सॉफ्ट, ग्लोइंग, नॉन-केकी और फ्लॉलेस मेकअप लुक पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप तरीका-

फ्लॉलेस स्किन के लिए चेहरे पर ये 6 प्रोडक्ट्स लगाती हैं तारा सुतारिया

सबसे पहले तारा स्किन टिंट का इस्तेमाल करती हैं. मॉइश्चराइजर और प्राइमर लगाने के बाद वे विटामिन-इनरिच्ड स्किन टिंट लगाती हैं, जो स्किन टोन को ईवन करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है. वे इसे खासकर चीकबोन्स और नाक पर लगाकर ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करती हैं. इससे चेहरे को बिना हैवी लेयर के स्मूद फिनिश मिलती है.

इसके बाद तारा आंखों का मेकअप बहुत सिंपल लेकिन स्टाइलिश रखती हैं. वे आईशैडो पैलेट की जगह आईशैडो स्टिक का इस्तेमाल करती हैं. इससे आसानी से स्मज्ड और सॉफ्ट लुक मिल जाता है. तारा अक्सर मॉव शेड चुनती हैं, जो आंखों को सॉफ्ट और अट्रैक्टिव लुक देता है.

इसके बाद वे मस्कारा लगाती हैं, जिससे आंखें बड़ी, शार्प और ज्यादा डिफाइंड दिखने लगती हैं.

चेहरे पर फ्रेशनेस लाने के लिए तारा ब्लश का इस्तेमाल करती हैं. इसके लिए वे पिंक मैट ब्लश चुनती हैं. इससे स्किन पर तुरंत एक नेचुरल रेडियंस आ जाता है. इसके साथ ही तारा बताती हैं कि वे ब्रश की जगह अपनी उंगलियों से ब्लश ब्लेंड करती हैं. इससे ब्लश और ज्यादा नेचुरल लगता है.

इसके बाद आती है लिप्स की बारी. तारा पहले लिप लाइनर का इस्तेमाल करती हैं. इससे लिप्स और फुलर नजर आते हैं.

आखिर में एक्ट्रेस पिंक-न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाती हैं. इससे लिप्स नेचुरल और सॉफ्ट दिखते हैं.

इस तरह एक्ट्रेस आमतौर पर इन 6 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर तैयार होती हैं. अगर आप भी तारा की तरह नेचुरल, ग्लोइंग और फ्लॉलेस लुक चाहती हैं, तो इस मेकअप रूटीन को फॉलो कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

