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iPhone की कीमत से भी कम में हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रिप, परिवार के साथ घूम आएं ये 5 खूबसूरत देश

Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo भारत में करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ है. iPhone Duo से कम कीमत में ही आप विदेश की शानदार ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं.

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iPhone की कीमत से भी कम में हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रिप, परिवार के साथ घूम आएं ये 5 खूबसूरत देश
इंटरनेशनल ट्रिप

आज के दौर में 3 लाख रुपये खर्च करने की बात हो तो ज्यादातर लोगों के मन में लग्जरी गैजेट्स का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत में आप अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत विदेशी देश की यादगार यात्रा भी कर सकते हैं. दरअसल, Apple का पहला फोल्डेबल iPhone Duo भारत में करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ है, जिससे यह एक लग्जरी टेक डिवाइस बन गया है. ऐसे में इसकी रकम में कई शानदार इंटरनेशनल डेस्टिनेशन घूमने, नई संस्कृतियों को जानने और बेहतरीन यादें बनाने का मौका मिल सकता है. चलिए आपको बताते हैं ऐसे 5 शानदार ट्रिप्स के बारे में, जिनका खर्च iPhone Duo से भी कम पड़ सकता है.

बाली (Bali)

बाली एक खूबसूरत ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है, जहां आप 3 लाख रुपये से कम के बजट में आरामदायक और लग्जरी छुट्टियां बिता सकते हैं. इस बजट में दो लोगों के लिए एक हफ्ते की यात्रा, फ्लाइट, प्राइवेट विला और बेहतरीन खाने-पीने का खर्च भी शामिल हो सकता है. यहां घूमने के लिए उबुद (Ubud), टेगलालंग राइस टेरेसेस, उलूवातू और नुसा पेनिडा जैसी जगहें काफी लोकप्रिय हैं. प्रकृति, समुद्र तट और शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए बाली एक बेहतरीन ऑप्शन है.

मालदीव (Maldives)

मालदीव भारतीय यात्रियों के लिए सबसे आसान और लोकप्रिय विदेशी पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है. यहां पहुंचने पर भारतीयों को फ्री वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक हो जाती है. मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों से मालदीव के लिए रिटर्न फ्लाइट टिकट कई बार 20,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, जबकि सीजन के अनुसार यह खर्च 40,000 से 45,000 रुपये तक पहुंच सकता है. अगर आप स्थानीय द्वीपों या किफायती 4-स्टार बीच रिसॉर्ट्स में ठहरने का विकल्प चुनते हैं, तो 4 से 5 दिन की शानदार मालदीव ट्रिप 3 लाख रुपये से कम में आसानी से प्लान की जा सकती है.

दुबई (Dubai)

अगर आपका बजट 3 लाख रुपये है, तो दुबई में 5 से 7 दिन की शानदार छुट्टियां आराम से प्लान की जा सकती हैं. इस बजट में फ्लाइट, 4-स्टार होटल, खाने-पीने का खर्च और प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर शामिल हो सकती है. भारत से दुबई की रिटर्न फ्लाइट आमतौर पर 25,000 से 45,000 रुपये के बीच मिल जाती है, जबकि वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस पर करीब 5,000 से 8,000 रुपये का खर्च आता है. यहां बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, दुबई मॉल और दुबई फाउंटेन जैसी मशहूर जगहों को देखा जा सकता है.

ग्रीस (Greece)

भारत से ग्रीस की 7 से 8 दिन की यात्रा भी लगभग 3 लाख रुपये के बजट में की जा सकती है. भारत के बड़े शहरों से रिटर्न फ्लाइट का खर्च आमतौर पर 40,000 से 65,000 रुपये तक आता है. वहीं, शेंगेन वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए करीब 10,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. ग्रीस में एथेंस, सेंटोरिनी और माइकोनोस जैसे खूबसूरत शहर और द्वीप पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

मॉरीशस (Mauritius)

मॉरीशस भी 3 लाख रुपये से कम बजट में घूमने के लिए एक बेहतरीन विदेशी डेस्टिनेशन है. दो लोगों के लिए 5 से 6 दिन की यात्रा में फ्लाइट, आरामदायक होटल और प्रमुख स्थलों की सैर आसानी से शामिल की जा सकती है. भारतीय पासपोर्ट धारकों को यहां फ्री वीजा ऑन अराइवल मिलता है, जो 60 दिनों तक वैध रहता है. इसके लिए पहले से दूतावास जाने या अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती. भारत से मॉरीशस की रिटर्न फ्लाइट का खर्च प्रति व्यक्ति 32,000 से 50,000 रुपये तक हो सकता है.

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