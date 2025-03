Sugarcane Juice And Coconut Water for hydration: स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि शरीर को पर्याप्त पोषण मिले और इसके साथ ही बॉडी पूरी तरह हाइड्रेट रहे. शरीर के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट भी एक दिन में पर्याप्त पानी पीने की सलाह देते हैं. गर्मियों के मौसम में शरीर को खासतौर पर हाइड्रेट रखना जरूर है वरना पानी की कमी होते ही शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है. ऐसे में बाजार में गन्ने का रस और नारियल पानी (which is good Sugarcane Juice Or Coconut Water) आ जाता है. देखा जाए तो ये दोनों ही ड्रिंक्स रिफ्रेशिंग और नेचुरल हैं. इन दोनों के कई अलग अलग फायदे (Sugarcane Juice vs Coconut Water) भी हैं. लेकिन देखा जाए तो हाइड्रेशन के लिहाज से दोनों काफी अलग अलग हैं. चलिए जानते हैं कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए गन्ने का रस ज्यादा बेहतर है या नारियल पानी (coconut water benefits).

गन्ने के रस के फायदे (Sugarcane Juice benefits)

गन्ने का रस गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है.

हीट स्ट्रोक यानी लू लगने पर गन्ने का रस पीना फायदेमंद होता है.

शरीर को जब तुरंत एनर्जी की जरूरत लगे, तो गन्ने का रस काफी फायदा करता है.

पीलिया की बीमारी में गन्ने का रस पीने से काफी फायदा होता है.

त्वचा के लिए भी गन्ने का रस काफी फायदेमंद माना जाता है.

नारियल पानी के फायदे (coconut water benefits)

गर्मियों में थकान, चक्कर आने के बाद नारियल पानी पीना काफी फायदेमंद होता है.

नारियल पानी बहुत फ्रेश माना जाता है और इसमें ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं.

नारियल पानी पीने से यूरिन से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है.

नारियल पानी में ढेर सारा फाइबर होता है और इसलिए इसे पीने से डाइजेशन बूस्ट होता है.

जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्हें नारियल पानी पीने से काफी फायदा होता है.

किसमें है ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट

शरीर में जब पानी की कमी होती है तो मरीज को इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है.

इलेक्ट्रोलाइट शरीर को पर्याप्त फ्लुइड देता है जिससे शरीर में पोषण की कमी दूर हो जाती है.

इलेक्ट्रोलाइट की नजर से देखें तो नारियल पानी गन्ने के रस से ज्यादा बेहतर है.

नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का सही बैलेंस होता है.

शरीर में जब फ्लुइड की कमी हो जाए तो नारियल पानी देने से फायदा होता है.

इस मामले में गन्ने के रस में कम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं.

शुगर के लिए क्या बेहतर है

शरीर को इंस्टेंट एनर्जी के लिए शुगर की जरूरत होती है.

इस मामले में गन्ने का रस नारियल पानी से ज्यादा इफेक्टिव होता है.

गन्ने के रस में नेचुरल शुगर होती है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देती है.

अचानक थकान,चक्कर आने या कमजोरी होने पर गन्ने का रस देना बेहतर माना जाता है.

वहीं नेचुरल शुगर की बात करें तो नारियल पानी में इसकी कमी होती है.

कैलोरी इनटेक में कौन बेहतर है

आज के दौर में जब हर कोई वजन कम करने की कोशिश में लगा है, सब चाहते हैं कि वो कम से कम कैलोरी लें.

कैलोरी इनटेक की बात करें तो नारियल पानी गन्ने के रस से बेहतर माना जाता है.

नारियल पानी गन्ने के रस से हल्का माना जाता है.

नारियल पानी में गन्ने के रस से काफी कम कैलोरी होती है.

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या डाइट पर हैं, उनके लिए नारियल पानी पीना अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

पर्याप्त हाइड्रेशन के लिए कौन बेहतर है

पर्याप्त हाइड्रेशन की बात की जाए नारियल पानी गन्ने के रस से बेहतर ऑप्शन साबित होता है.

नारियल पानी में ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को पर्याप्त फ्लुइड प्रदान करते हैं.

नारियल पानी में बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो शरीर को थकान से बचाता है.

एक्सरसाइज के बाद या फिर बीमारी से उठने के बाद नारियल पानी पीना शरीर को हाइड्रेशन से बचाने का अच्छा उपाय है.

