Fruits for Glowing Skin: महंगे फेशियल नहीं चेहरे को चमकदार बनाने के लिए खाएं ये सस्ते फल

Fruits for Glowing Skin: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. क्योंकि फल न सिर्फ शरीर को सेहतमंद रखने बल्कि, स्किन को भी ग्लोइंग बनाने में मददगार हैं. हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकदार और हेल्दी दिखे. सुंदर दिखने के लिए अक्सर लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन ये चीजें आपकी स्किन को सिर्फ बार से रिपेयर करती हैं. असली सुंदरता अंदर से आती है. सही खानपान और पोषण. अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाना चाहते हैं, इन फलों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से फल खाने से स्किन चमकदार बनती है.

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए कौन से फल खाएं- (Skin Ko Glowing Banana Ke Liye Kaun Se Phal Khaye)

1. केला -

केला सबसे सस्ते और पोषक फलों में से एक है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी6 और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. रोजाना केला खाने से स्किन को नमी मिलती है और रूखेपन से छुटकारा. इतना ही नहीं इससे स्किन मुलायम बनती और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं.

2. सेब-

स्किन को लंबे समय तक जवान रखने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं. सेब में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने और मुंहासों, दाग-धब्बों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. पपीता-

पपीता स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें पपेन नामक एंज़ाइम होता है, जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर नई स्किन को उभारता है. पपीता खाने से चेहरे के दाग-धब्बे, टैनिंग और पिग्मेंटेशन कम हो सकती है.

4. संतरा-

संतरा विटामिन C का बेहतरीन सोर्स है, जो कोलेजन के निर्माण में मदद कर सकता है. कोलेजन स्किन को टाइट और चमकदार बनाए रखने में मददगार है.

5. अमरूद-

अमरूद सस्से फलों में से एक है. अगर आप इस फल का रोजाना सेवन करते हैं, तो न सिर्फ शरीर बल्कि स्किन को भी हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

