बाल चिपचिपे क्यों होते हैं? आयुर्वेद से जानें चिपचिपे बालों से निपटने का सही तरीका

Sticky Hair Remedies: चिपचिपे बालों से मुश्किल हो रहा स्टाइल करना, आयुर्वेद में छिपा है इससे निपटने का सही तरीका.

बाल चिपचिपे क्यों होते हैं? आयुर्वेद से जानें चिपचिपे बालों से निपटने का सही तरीका
Sticky Hair: चिपचिपे बालों से कैसे छुटकारा पाएं.

Sticky Hair Remedies: अक्सर बालों को धोने के बाद भी बाल चिपचिपे रह जाते हैं या फिर धोने के कुछ देर बाद ही बालों में तेल और चिपचिपापन आने लगता है. ऐसे में बालों पर गंदगी अधिक मात्रा में चिपकनी शुरू हो जाती है और बालों को स्टाइल करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल चिपचिपे क्यों होते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है?

बाल चिपचिपे क्यों होते हैं? (Why does hair become sticky)

बालों के चिपचिपे होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. स्कैल्प के ऑयली होने से, गलत शैम्पू के प्रयोग से, गंदे हाथों से बार-बार बालों को छूने, अलग-अलग हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और हार्मोन के असंतुलन की वजह से बाल चिपचिपे हो जाते हैं. इसके अलावा, स्कैल्प को अच्छे से नहीं धोने की वजह से भी बालों में चिपचिपापन बन रहता है. 

बाल चिपचिपे होने से बचाने के उपाय- (Right ways to prevent hair from becoming sticky)

आयुर्वेद में कुछ घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिससे बालों के चिपचिपेपन को कम कर नई ऊर्जा दी जाती है. इसके लिए नीम या शिकाकाई से बालों को धोना चाहिए. नीम या शिकाकाई को पानी में भिगोकर उबालना चाहिए और उस पानी से बालों को धोना चाहिए. धोने के बाद बालों में फ्रेश एलोवेरा जेल को लगाना चाहिए और हफ्ते में एक बार बालों में मुल्तानी मिट्टी का लेप जरूर लगाएं. ये स्कैल्प को साफ करने के साथ-साथ अतिरिक्त तेल को सोखता है और बालों को स्कैल्प को पोषण देता है.

दूसरा, सही शैम्पू का इस्तेमाल करें. बालों को चिपचिपा होने से रोकने के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज करें और बालों में हफ्ते में 1 बार तेल लगाएं और ज्यादा तेल लगाने से बचें. सदियों से ये माना जा रहा है कि तेल लगाने से बालों की जड़े मजबूत होती हैं, जो सही भी है लेकिन एक सीमित मात्रा तक. स्कैल्प में 1 हफ्ते में 1 बार ही तेल लगाएं और फिर अच्छे से बालों को साफ करें.

अगर स्कैल्प हेल्दी रहेगी तो बाल खुद-ब-खुद लंबे होंगे और उनमें चमक भी बरकरार रहेगी, इसलिए बालों की सही देखभाल के लिए हफ्ते में एक बार ये उपाय जरूर करें.

