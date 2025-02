How To Get Rid Of Skin Allergy And Itching: अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों को स्किन एलर्जी, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, खुजली जैसी समस्या से परेशान रहते हैं. खासकर अगर दिन भर वह फुल स्लीव्स के कपड़े पहन कर रखें और रात को जब कपड़े उतारते हैं, तो उन्हें रेडनेस हो जाती है और कोई भी कपड़ा वह ढंग से पहन नहीं पाते हैं. यह स्किन एलर्जी या इरिटेशन (Benefits Of Desi Ghee On Naval) की वजह से हो सकता है, ऐसे में इसका जड़ से इलाज करना बहुत जरूरी है. केवल स्किन पर मॉइश्चराइजर या क्रीम लगाकर आप इस ड्राइनेस को कम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम आपको बताते हैं देसी घी और नारियल का एक रामबाण उपाय (Nabhi Par Ghee Lagane Ke Fayde) जिससे न सिर्फ आप स्किन एलर्जी बल्कि पेट दर्द से लेकर आंखों की रोशनी को तेज करना और अन्य फायदे (Nabhi par Nariyal Tel Lagane Ke Fayde) भी पा सकते हैं.

शरीर की खुजली को दूर करने का अचूक उपाय (Tips To Relieve Body Itching)

इसके लिए एक चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी और एक चम्मच नारियल के तेल को मिलाकर रख लें.

इसे अपनी नाभि पर लगाएं, ऐसा करने से स्किन को डीप नरिशमेंट मिलता है और स्किन अंदर से ही ग्लोइंग और चमकदार होती है.

रेगुलर इसका इस्तेमाल करने से खारिश और इंफेक्शन को कम किया जा सकता है.

इतना ही नहीं अगर आप घी और नारियल तेल के मिश्रण को अंडरआर्म्स पर लगाते हैं, तो इससे बच्चों का विकास तेजी से होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है, इससे पेट दर्द की समस्या भी नहीं होती है.

नाभि पर घी और नारियल तेल लगाने का सही समय (Right Time To Apply Ghee And Coconut Oil)

नारियल तेल और घी के मिश्रण को नाभि पर रात को सोने से पहले लगाएं.

आप 2 से 3 बूंद घी और नारियल तेल के मिश्रण की नाभि पर डालें.

हल्के हाथों से मसाज करें और इसे रात भर के लिए छोड़ दें.

इससे स्किन, बाल और पाचन तंत्र बेहतर होता है.

नारियल तेल और घी लगाने के अन्य फायदे (Other Benefits Of Applying Coconut Oil And Ghee)

नारियल तेल और घी का मिश्रण लगाने से स्किन हाइड्रेट और ग्लोइंग होती है.

नारियल तेल और घी का मिश्रण लगाने से स्किन एलर्जी और रेडनेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि नारियल के तेल और घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं.

नाभि पर रेगुलर नारियल का तेल और घी लगाने से बालों की ग्रोथ तेजी से होती है और यह बालों को सफेद होने से भी रोकता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, नाभि पर घी और नारियल तेल लगाने से हार्मोन बैलेंस रहते हैं और महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर होते हैं, इससे पीसीओडी की समस्या को भी कम किया जा सकता है.

घी और नारियल तेल नाभि पर लगाने से फटे होंठ की समस्या को दूर होती है और होठों को नरम और गुलाबी बनते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.