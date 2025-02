How To Get Rid Of Migraine: माइग्रेन एक ऐसी समस्या है, जिसमें सिर में असहनीय दर्द होता है और यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि खाने-पीने का मन भी नहीं करता और सिर घूमता रहता है जैसे सिर में कोई हथोड़ा मार रहा हो. ऐसे में माइग्रेन (Migraine Ko Kam Karne Ke Upay) से परेशान लोगों का सवाल रहता है कि हैवी डोज मेडिसिन खाने की जगह क्या कोई ऐसा तरीका है, जिससे हम माइग्रेन के दर्द को नेचुरली ठीक कर सकें? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा नुस्खा जिससे आप एक सेब (Seb Me Laung Laga Kar khane ke Fayde) की मदद से अपने माइग्रेन (Home Remedy For Migraine) के दर्द को ठीक कर सकते हैं, यहां ताकि पेट दर्द से लेकर ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं आइए जानते हैं कैसे.

माइग्रेन के दर्द को कम करने का उपाय (Effective Way To Reduce Migraine Pain)

वह कहावत तो आपने सुनी होगी एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन माइग्रेन के दर्द को दूर करने के लिए आपको एप्पल का सेवन कैसे करना चाहिए आइए जानें-

इंस्टाग्राम पर cravekitchen26 नाम से बने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया हैं, जिसमें बताया गया कि कैसे आप माइग्रेन के दर्द को कम कर सकते हैं.

इसके लिए आपको चाहिए एक सेब और 5 से 7 लौंग.

सबसे पहले आप एक एप्पल लें, इसमें 5 से 6 सुराग बना लें, इन सुराग में लौंग को दबाकर रखें. जिस तरफ लौंग का फूल वाला हिस्सा होता है उसे अंदर करें.

इस एप्पल को रात भर रखे रहने दीजिए और सुबह लौंग निकालकर चबा-चबाकर इस एप्पल का सेवन करें.

ऐसा करने से माइग्रेन का दर्द कम हो जाता है, 15 दिन तक अगर लगातार आप ऐसे एप्पल का सेवन करते हैं तो इससे गंभीर से गंभीर माइग्रेन और यहां तक कि पेट दर्द को भी कम किया जा सकता है.

सेब में लौंग लगाकर खाने के फायदे (Benefits Of Eating Apple With Cloves In It)

सेब में लौंग दबाकर खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है. दरअसल, सेब में फाइबर मौजूद होते हैं और लौंग लगाने से इसके फाइबर के गुण और बढ़ जाते हैं, इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है.

लौंग में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. वहीं, सेब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और मौसमी बीमारियों से बचाते हैं.

लौंग में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण दांत दर्द, मसूड़े की सूजन और सांस की बदबू को रोकने में मदद करते हैं. आप सुबह के समय सेब खाएं, इससे दांतों की सफाई होती है और मसूड़े की सूजन भी कम होती है.

लौंग और सेब का कॉम्बिनेशन शरीर को गर्मी देने में मदद करता है, ऐसे में सर्दी के दौरान इसका सेवन करने से सर्दी-जुकाम, गले की खराश की समस्या नहीं होती है.

सेब में फाइबर और लौंग में मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं, ऐसे में रोजाना सेब का सेवन करने से वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है.

लौंग में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, वहीं सेब में विटामिन के और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है. खासकर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या वाले लोगों को लौंग लगाकर सेब का सेवन जरूर करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.