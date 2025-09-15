विज्ञापन

ऑफिस में घंटों की सिटिंग ने बना दिया है सर्वाइकल का मरीज, बस करें ये काम दर्द से तुरंत मिलेगा छुटकारा

Sitting job cervical problem: सिटिंग जॉब करने वालों में सर्वाइकल दर्द तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप इससे राहत पाने के लिए छोटी-छोटी टिप्स को अपनाते हैं, तो न केवल दर्द से राहत मिलेगा बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा.

How to get relief from cervical pain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिटिंग जॉब करने वाले लोगों के लिए सर्वाइकल दर्द एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन चुकी है. लगातार कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना, बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक काम करना और गलत पॉश्चर अपनाना गर्दन और पीठ की मांसपेशियों पर दबाव डालता है. नतीजा- सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लगातार दर्द.

सर्वाइकल के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं (Take Frequent Breaks)

अगर आप 8-9 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, तो हर 30-40 मिनट पर उठकर 2-3 मिनट की वॉक जरूर करें. यह न सिर्फ गर्दन और पीठ के दर्द को कम करेगा बल्कि ब्लड सर्कुलेशन (how to get rid of cervical pain) भी बेहतर करेगा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि, छोटे-छोटे ब्रेक सर्वाइकल से बचाव में बेहद कारगर साबित होते हैं.

Stretching है गेम-चेंजर (Stretch Your Body Regularly)

सीट से उठकर स्ट्रेचिंग करना या बैठे-बैठे हल्की स्ट्रेचिंग करना आपकी हेल्थ के लिए रामबाण है. गर्दन, कंधे और पीठ की स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और सर्वाइकल के दर्द से राहत मिलती है. ऑफिस डेस्क पर ही 2-3 मिनट के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना आपकी हेल्थ को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है.

Hot Pack और Physiotherapy से मिलेगी राहत (how to get rid of cervical pain)

अगर दर्द ज्यादा बढ़ रहा है, तो घर पर हॉट पैक से सिकाई करना बेहद फायदेमंद है. इसके साथ ही, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर नियमित एक्सरसाइज करना और कुछ आसान योगासन अपनाना लंबे समय तक सर्वाइकल से राहत दिला सकते हैं.

ध्यान रखें – हेल्थ है सबसे जरूरी (Cervical exercises for sitting job)

काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं. अगर आप छोटी-छोटी आदतें बदल लेंगे- जैसे सही पॉश्चर में बैठना, समय-समय पर ब्रेक लेना और हल्की एक्सरसाइज करना, तो सर्वाइकल जैसी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

