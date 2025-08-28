दिमाग में आते उल्टे-पुल्टे ख्यालों से परेशान हैं? इन आसान तरीकों से रखें दिमाग को कंट्रोल

How to control overthinkng: अगर आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी सोच में उलझा रहता है, तो यह ओवरथिंकिंग की निशानी हो सकती है. आज की लाइफस्टाइल और लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दिमाग शांत रहना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सही तरीके अपनाकर आप इन ख्यालों को काबू में ला सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं.

पसंदीदा काम करें । how to control thoughts

अपने मन को उलझनों से बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है, वो चीजें करना जिन्हें आप पसंद करते हैं. चाहे वह म्यूजिक सुनना हो, पेंटिंग करना, गार्डनिंग या फिर कुकिंग...अपनी हॉबीज को समय देने से दिमाग को एक नई शांति और पॉजिटिविटी मिलती है.

वर्कआउट को बनाएं आदत । how to control overthinkng

अगर आपके दिमाग में लगातार विचारों की भीड़ लगी रहती है, तो वर्कआउट इसका सबसे अच्छा इलाज है. एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका शरीर एक्टिव रहता है, बल्कि दिमाग भी फ्रेश और शांत महसूस करता है. रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट का वर्कआउट ओवरथिंकिंग को काफी हद तक कम कर सकता है.

ख्यालों को लिखें । How to calm the mind

कई बार दिमाग में इतने सारे ख्याल होते हैं कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में पेन और पेपर उठाएं और जो भी सोच रहे हैं उसे लिख डालें. जर्नलिंग का यह तरीका आपके दिमाग को हल्का करता है और आपको फोकस करने में मदद करता है.

घूमना-फिरना है सबसे आसान उपाय । Dimaag Ko Shaant Kaise Kare

जब हम अकेले बैठे रहते हैं या कुछ नहीं करते तो दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है. ऐसे में बाहर निकलना और नेचर से जुड़ना बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना थोड़ी देर वॉक करना, पार्क में समय बिताना या दोस्तों के साथ बाहर जाना दिमाग को रिलैक्स करता है और ओवरथिंकिंग को कम करता है.

