Shehnaz Hussain's Self Care Tips: स्किन केयर से ज्यादा जरूरी है सेल्फ केयर, शहनाज़ हुसैन ने समझाई वजह

Shehnaz Hussain Tells About Importance Of Self Care: आजकल लोग काम, परिवार की ज़िम्मेदारियों और सामाजिक कामों के बीच लगातार तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. इस भागदौड़ में, वे अक्सर अपनी देखभाल (सेल्फ़-केयर) और सही स्किनकेयर रूटीन को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन यहां आपको बता रही हैं क्यों खुद की देखभाल या सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है. शहनाज़ बताती हैं की उनका हमेशा से मानना रहा है कि सेल्फ़-केयर कोई लग्ज़री नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है. शारीरिक सेहत, मानसिक भलाई और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है.

यह सोचना गलत है कि सेल्फ़-केयर कोई ऐश-ओ-आराम की चीज़ है या इसे टाला जा सकता है. उनका मैसेज सीधा-सादा है:

असली सुंदरता शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ती है; सेल्फ़-केयर को खुद से प्यार करने और सशक्त बनने के एक गहरे काम के तौर पर देखा जाना चाहिए. शहनाज़ हुसैन

सुंदरता की शुरुआत सेल्फ़-केयर से होती है

शहनाज़ बताती हैं की ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री में अपने सफ़र के दौरान, उन्होनें हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि सुंदरता का सेहत से गहरा नाता है. हेल्दी स्किन,चमकदार बाल और दमकता हुआ चेहरा अंदरूनी सेहत की निशानी हैं.

स्किन हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, न सिर्फ़ इसलिए कि यह हमें सुंदर दिखाती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारी अंदरूनी सेहत की हालत को दिखाती है. इसलिए, इस पर सही ध्यान देना ज़रूरी है.

एक आसान स्किनकेयर रूटीन जिसमें क्लींज़िंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन शामिल हों, स्किन की सेहत और जवां लुक को बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है. इसके साथ ही, सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखना है - नेचुरल चीज़ें और हर्बल स्किनकेयर; ये स्किन को धीरे-धीरे और असरदार तरीके से पोषण देते हैं.

मन का ख्याल रखना

शहनाज़ बताती हैं की सेल्फ़-केयर सिर्फ़ बाहरी सुंदरता तक ही सीमित नहीं है. मन का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है. तनाव आज की ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन गया है, जो सेहत और सुंदरता दोनों पर असर डालता है. सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मन, जहां से सब कुछ शुरू होता है - इसलिए आपको मन को शांत रखना चाहिए, जो सिर्फ़ इन चीज़ों से हो सकता है:

• ध्यान (मेडिटेशन)

• योग

• कुदरत के बीच तेज़ी से चलना (पावर वॉक)

• ग्राउंडिंग - सुबह-सुबह घास पर नंगे पैर चलना

• सुकून देने वाला संगीत सुनना

इससे आपका नेचुरल बैलेंस वापस आता है, जो आपके शरीर के रिएक्शन पर असर डालता है और इसका सीधा संबंध हेल्दी स्किन से होता है.

शरीर को अंदर से पोषण देना

शहनाज़ आयुर्वेद के सिद्धांतों में बहुत यकीन रखती हैं, उनके अनुसार असली सुंदरता अंदर से आती है. हम जो खाते हैं, उसका हमारी सेहत और लुक पर सीधा असर पड़ता है. अच्छा पोषण एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इम्यूनिटी मज़बूत करता है और सेहतमंद महसूस करने में मदद करता है. कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्दी लाइफ़स्टाइल के फ़ायदों की जगह नहीं ले सकता.

• स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को बाहरी नुकसान से बचाते हैं.

• गाजर और शकरकंद बीटा-कैरोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं, जो स्किन को नया बनाने और नैचुरल चमक लाने में मदद करते हैं.

• टमाटर में लाइकोपीन होता है, जो धूप से होने वाले नुकसान से स्किन को बचाने में मदद करता है.

• पालक और केल (kale) जैसी सब्ज़ियां हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी विटामिन और मिनरल देती हैं.

• नट्स और बीज, खासकर बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज में विटामिन E और हेल्दी फैट होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज़्ड रखते हैं.

• एवोकाडो हेल्दी फैट का एक बढ़िया स्रोत हैं जो स्किन के लचीलेपन और हाइड्रेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं.

• सैल्मन और मैकेरल जैसी फैटी मछलियाँ, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है, स्किन की सुरक्षा परत को मज़बूत करती हैं और सूजन कम करती हैं.

• दही और प्रोबायोटिक वाले दूसरे फ़ूड गट हेल्थ (पेट की सेहत) को बेहतर बनाते हैं, जिसका सीधा संबंध स्किन की सेहत से होता है.

• नारियल पानी और भरपूर मात्रा में सादा पानी पीने से स्किन हाइड्रेटेड और ताज़ा रहती है.

जब आप अपनी सेहत और भलाई के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपनी अहमियत को समझते हैं. अपनी देखभाल करना आत्म-सम्मान का ही एक रूप है. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है और आप ज़िंदगी की चुनौतियों का ज़्यादा मज़बूती से सामना कर पाते हैं.

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