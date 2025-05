Tips to make Natural Homemade Sunscreen: गर्मियां आते ही जब चिलचिलाती धूप पड़ती है तो शरीर के साथ साथ स्किन का भी बुरा हाल हो जाता है. सूरज की तेज और हानिकारक किरणें स्किन को सांवला, बेजान बना देती हैं. सन टैन और सन बर्न (sun Tan and Sun burn effects) की वजह से चेहरा उम्रदराज दिखने लगता है. स्किन एक्सपर्ट सूरज की यूवी किरणों से बचाव के लिए सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं. यूं तो बाजार में कई तरह की सनस्क्रीन मिलती हैं जो स्किन को यूवी किरणों से बचाने का दावा करती हैं. लेकिन इसके साथ साथ इन सनस्क्रीन में कई तरह के केमिकल और टॉक्सिन होते हैं जो आगे जाकर स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने घर पर ही नैचुरल चीजों को यूज करके सनस्क्रीन (tips to make Natural sunscreen at home) बनाने के कुछ टिप्स शेयर किए हैं. ये नैचुरल सनस्क्रीन स्किन के लिए इफेक्टिव भी रहेंगी और इन्हें बनाना भी काफी किफायती साबित होगा. आज जानते हैं कि घर की किन चीजों (How to make Natural Homemade Sunscreen) के प्रयोग से आप नेचुरल सनस्क्रीन बना सकते हैं.

Cannes पर छा गए Alia Bhatt के मेकअप लुक्स, स्टाइल के मामले में सबको पीछे छोड़ आई पटाखा गुड्डी

किचन में रखी चीजों से बन जाएगी नैचुरल सनस्क्रीन (tips to make Natural sunscreen from Kitchen Things)

शहनाज हुसैन के अनुसार आपके किचन में रखी कुछ नेचुरल चीजें सनस्क्रीन बनाने के लिए काम आ सकती हैं. इनमें कुछ तो आप रोज ही यूज करते होंगे. नैचुरल सनस्क्रीन बनाने के लिए नारियल का तेल,एलोवेरा जैल आपको घर में ही मिल जाएगा. इसके अलावा शिया बटर और जिंक ऑक्साइड बाजार में आसानी से मिल जाएगा. इसके अलावा बादाम का तेल, विटामिन ई के कैप्सूल, मेवा आदि आप घर पर ही यूज कर सकते हैं.

शिया बटर से बनाएं सनस्क्रीन (use shea Butter)

कांच के एक बाउल में दो टेबल स्पून बादाम का तेल लीजिए. इसमें एक टेबल स्पून शिया बटर और इतना ही कोको बटर डालिए. अब इसमें विटामिन ए का एक कैप्सूल डालिए. इसके बाद आधा टेबल स्पून जिंक ऑक्साइड डालकर सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए. आपकी सनस्क्रीन तैयार है, इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर ठंडी जगह पर रखिए.

नारियल का तेल (use coconut Oil for sunscreen)

कांच के बाउल में चार चम्मच नारियल तेल लीजिए. इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एड करें.अब इसमें पांच से सात बूंदे कैरट सीड्स की मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसे एयर टाइट कांच के कंटेनर में भरकर रखें और यूज कीजिए.

खीरा और रोज वाटर (Cucumber and Rose Water)

एक खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निकाल कर कांच की कटोरी में डालें. इसमें उतना ही गुलाब जल एड करें और कंटेनर में भरकर रख लें. इसे आप सनस्क्रीन के तौर पर यूज कर सकते हैं.

विटामिन ई तेल का यूज करें (use Vitamin E Oil)

एक टेबल स्पून एलोवेरा जेल लीजिए और इसमें 4 से 5 बूंदें विटामिन ई का तेल मिला लें. इसमें एक चम्मच सनफ्लावर ऑयल और दो चम्मच जिंक ऑक्साइड डालें और अच्छी तरह मिक्स करें. कुछ देर में ये एक क्रीम की तरह दिखने लगेगा. इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में रख दें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.