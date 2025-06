Sea Buckthorn Benefits: सुबह-सुबह थकान महसूस होती है? चेहरे पर पहले जैसा निखार नहीं रहा? बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? तो हो सकता है कि आपकी बॉडी को अंदर से रीसेट करने की जरूरत हो. इसमें आपकी हेल्प सी बकथॉर्न (Sea Buckthorn) कर सकता है, जो नेचुरल खजाने (Best Natural Drink for Weak Immunity) से कम नहीं है. यह हिमालय की वादियों से आया एक ऐसा सुपरफूड है, जिसे 'जादुई बेरी' भी कह सकते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल @yumjoy पर शेयर एक वीडियो में एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये छोटी-सी नारंगी बेरी हमारे शरीर को अंदर से रिपेयर करती है.यह नेचुरल मल्टीविटामिन (Sea Buckthorn Juice Daily Benefits) की तरह है. इसकी ड्रिंक इतनी कमाल होती है कि इसे पीने से ही हेल्थ को चमत्कारी फायदे (How to Drink Sea Buckthorn for Maximum Benefits) मिलने लगते हैं और विटामिन्स, सप्लीमेंट्स और स्किन प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आइए जानते हैं आखिर ये जादुई चीज क्या है.

सी बकथॉर्न क्या है (What is Sea Buckthorn)



सी बकथॉर्न एक छोटे से नारंगी रंग के बेरी जैसा फल होता है, जो हिमालय जैसे साफ-सुथरे इलाकों में उगता है. इसे 'सनशाइन फ्रूट' भी कहा जाता है. इसे जूस, ऑयल या सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है. इसमें विटामिन C, E, A के साथ ओमेगा 3, 6, 7 और 9 फैटी एसिड्स भरपूर होता है, जो बहुत ही कम फलों में मिलते हैं. इसे सुपरफ्रूट इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी की री-बिल्डिंग करता है, इम्यूनिटी से लेकर स्किन, बाल, हार्ट, डाइजेशन और ब्रेन तक को रिपेयर करता है. इसके ड्रिंक को पीने से हर उम्र के इंसान फिट रह सकता है.

सी बकथॉर्न के 7 कमाल के फायदे (Sea Buckthorn Benefits)



1. इम्युनिटी को बनाए सुपर-स्टॉन्ग

सी बकथॉर्न में मौजूद हाई विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर की इम्युनिटी को बूस्ट करते हैं. फ्लू, सर्दी-खांसी और वायरल इंफेक्शन से सेफ्टी मिलती है. यह शरीर को कभी बीमार नहीं पड़ने देता है.

2. चेहरे पर आ जाएगा नेचुरल ग्लो

ये फल स्किन टिशू रिपेयर करता है और कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन ग्लो करती है और उम्र बढ़ने के लक्षण कम दिखते हैं. ये स्किन की कई प्रॉब्लम्स को दूर करने में असरदार है.

3. बालों को दे मजबूती

सी बकथॉर्न का ऑयल लगाने से बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं. इस तेल को यूज करने से हेयरफॉल की समस्या भी दूर हो सकती है. इससे बाल शाइनिंग भी बनते हैं.

4. डाइजेशन रखे दुरुस्त

इस फ्रूट में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं. ये कंपाउंड्स आंतों की सफाई करते हैं और डाइजेशन सुधारते हैं. इससे एसिडिटी और गैस की दिक्कतें कम होती हैं.

5. हार्ट और लिवर को रखे हेल्दी

इसमें पावरफुल ओमेगा पाए जाते हैं, जो फैटी एसिड्स हार्ट की नसों को हेल्दी रखते हैं और लिवर डिटॉक्स में हेल्प करते हैं. ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है. जिससे हार्ट और लिवर हेल्दी रहते हैं.

6. मेंटल एनर्जी और मूड को बेहतर बनाता है

सी बकथॉर्न में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स ब्रेन फंक्शन को सुधारते हैं, जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं. इससे डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें भी नहीं आती हैं और मेमोरी पावर भी बढ़ती है.

7. वर्कआउट से पहले पियो, थकान भूल जाओ

सी बकथॉर्न का जूस प्री-वर्कआउट बूस्टर की तरह काम करता है. यह एनर्जी बढ़ाता है और स्टेमिना को सपोर्ट करता है. इससे शरीर एनर्जेटिक बनता है और जल्दी थकान नहीं लगती है.

सी बकथॉर्न ड्रिंक कैसे और कब पिएं (How to Drink Sea Buckthorn Drink)

सुबह-सुबह 10 से 20 ml जूस थोड़े पानी में मिलाकर खाली पेट पिएं.

आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पर सी बकथॉर्न का कैप्सूल या तेल भी ले सकते हैं.