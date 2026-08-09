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जल चढ़ाओ भक्ति से, दूर होंगे सब कष्‍ट... सावन के जल पर इन 10 खास संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं

11 अगस्त 2026 को सावन महीने की शिवरात्रि मनाई जाएगी और इसी दिन देशभर के शिवालयों में जल चढ़ाया जाएगा. इस खास मौके पर आप कुछ संदेशों के जरिए अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

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जल चढ़ाओ भक्ति से, दूर होंगे सब कष्‍ट... सावन के जल पर इन 10 खास संदेशों से दें अपनों को शुभकामनाएं
सावन जल की हार्दिक शुभकामनाएं
Photo Credit: Magnific

Sawan Jalabhishek Wishes: भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए सावन का महीना काफी खास और पवित्र माना जाता है. वहीं, इस महीने की मासिक शिवरात्रि बाकी महीनों की तुलना में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है. इस साल सावन की शिवरात्री 11 अगस्त को मनाई जाएगी. इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा. ऐसे में इस खास मौके पर आप कुछ खास संदेशों के जरिए अपनों को सावन के जल की शुभकामनाएं दे सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए खास मैसेज लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भेजकर इस पावन अवसर और भी ज्यादा खास बना सकते हैं.

1. जल चढ़ाओ भक्ति से, दूर होंगे सब कष्‍ट,
भोलेनाथ की कृपा से, हर मार्ग होगा स्‍पष्‍ट
सावन जल की अनंत शुभकामनाएं...हर हर महादेव!

2. एक लोटा जल श्रद्धा का, शिव शंभू को भाता है,
भक्त पुकारे मन से तो, वो दौड़ा चला आता है
शुभ सावन जलाभिषेक! जय शिव शंभू!

3. गंगाधर की जटाओं से, बहती पावन जल की धार,
महादेव भर दें खुशियों से, आपका संपूर्ण परिवार
हर हर महादेव! सावन जल की शुभकामनाएं

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4. जलधारा से प्रसन्न होने वाले आशुतोष शिव आपके सभी कष्टों का निवारण करें और आपके जीवन में अपार खुशियां लाएं। सावन जलाभिषेक की पावन शुभकामनाएं.

5. शिव साधना के इस पावन मास में आपके द्वारा किया गया जलाभिषेक आपके परिवार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो. सावन जल की हार्दिक बधाई.

6. जिसने चढ़ाया जल भक्ति का, उसको फिर क्या भय होगा,
शिव का नाम जो जपता जाए, उसका हर पथ निश्चय शुभ होगा
सावन जल की पावन शुभकामनाएं!

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7. सावन की फुहारों में, शिव भक्ति का रंग घुला है,
जलाभिषेक जो करता मन से, उसका भाग्य द्वार खुला है
सावन जल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

8. नीलकंठ महाराज की कृपा से आपके जीवन का हर मार्ग मंगलमय हो. सावन के इस पावन जलाभिषेक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं.

9. सावन की पवित्र जलधार से आपके जीवन के सभी दुखों का नाश हो और महादेव का हस्तकमल आपके शीश पर बना रहे. शुभ सावन जलाभिषेक.

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10. सावन के इस मंगलकारी अवसर पर महादेव का जलाभिषेक आपके जीवन में अनंत सुख और शांति लेकर आए। हर हर महादेव!

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