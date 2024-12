क्या आपको सर्दियों में दही जमाने में होती है मुश्किल, अपना लीजिए ये हैक्स, थक्के और मलाई वाली जमेगी दही

How to make curd at home in winter season : सर्दियों के मौसम में दही जमाने में मुश्किल होती है क्योंकि ठंडे मौसम में दूध जल्दी ठंडा हो जाता है और दही जमने में समय लगता है. ऐसे में लोग फिर लोग रेडीमेड दही लेकर लाते हैं. लेकिन आपको आगे से ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि, हम यहां पर कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से थक्केदार दही घर पर जमा सकेंगी. तो बिना देर किए आइए जानते हैं दही जमाने के हैक्स...

सर्दी में दही कैसे जमाएं

सर्दी में दही को जमाने के लिए दही वाले बरतन को गरम जगह पर रखें. आप बर्तन को कंबल या तौलिये में लपेट सकते हैं या उसे ओवन में रखें ( 30-40 डिग्री तक हल्का गर्म करके). इसके अलावा आप गरम पानी से भरी हुई बर्तन में भी दही का बर्तन रख सकती हैं, इससे भी दही जल्दी जमती है.

वहीं, दही को गाढ़ा और मलाईदार बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा दूध पाउडर मिला सकती हैं. क्योंकि 1 से 2 चम्मच दूध पाउडर डालने से दही मलाईदार और गाढ़ी बनती है.

सर्दियों में दही को कम से कम 6-8 घंटे तक जमने के लिए छोड़ना चाहिए. हां, अगर आप चाहती हैं कि दही ज्यादा गाढ़ी और मलाईदार जमे, तो इसे 12 घंटे तक भी छोड़ सकती हैं.

दही के लिए कैसे बर्तन का करें यूज

दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन या स्टेनलेस स्टील का बर्तन सबसे अच्छा माना जाता है. मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से स्वाद अच्छा आता है.

दूध को अच्छे से उबालने के बाद उसे ठंडा करें और फिर दही जमाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.