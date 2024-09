Best parenting tips: बच्चों के सबसे पहले गार्जियन माता-पिता होते हैं. माता-पिता को देखकर बच्चे सीखते हैं, समझते हैं. (Greatest Responsibility of a Parent) अगर माता-पिता कुछ गलत करते हैं तो बच्चे देखकर (Child Education) गलत चीज सीखते हैं. बच्चों के पालन-पोषण में सबसे ज्यादा अहम योगदान माता-पिता का होता है. इसलिए माता-पिता को हमेशा बच्चों के सामने अच्छी (Rights and Duties of Parents) आदतें पेश करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी सीख देनी चाहिए.



मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपनी एक स्पीच का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों को बुरी आदतों से बचाने के लिए गार्जियन को क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब उनके बेटे ने उनसे पूछा कि क्या उसे सिगरेट पीनी चाहिए. इस पर संदीप ने कहा कि तेरी मर्जी.

गलत और सही में बताएं अंतर

संदीप के इतना कहते ही उनका बेटा गहरी सोच में पड़ गया. वह सोचने लगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है? क्या उसे सिगरेट पीनी चाहिए या नहीं. संदीप महेश्वरी बच्चे को सोच में डूबा देकर बहुत खुश हुए. वह चाहते थे कि गलत और सही का फैसला बच्चा खुद करे. वह खुद सोचे कि क्या गलत है और क्या सही है. अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो गार्जियन होने के नाते आपको क्या करना चाहिए. अगर माता-पिता स्वयं जिम्मेदारी लेंगे, तो इससे बच्चे भी जिम्मेदारी लेना सीखेंगे. घर के कामों में हिस्सा लेंगे. अपना जो भी काम है, उसको समय पर पूरा करें.



बच्चों में छोटे काम की आदत डालें

छोटी उम्र से ही बच्चों को छोटे-छोटे काम दें. जैसे कि बिस्तर बनाना, टेबल पर खाना लगाना, खाना खाकर अपनी थाली खुद किचन तक रखना, खिलौने रखना. यह आदतें बच्चों को जब शुरू से दी जाएंगी तो बच्चे आगे चलकर और भी बहुत कुछ सीखेंगे. छोटी उम्र में ही धीरे-धीरे आदत बनाने से उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी और वह समझेंगे कि क्या और कौन से काम उन्हें खुद से करनी चाहिए. इससे वह किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे. जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करें उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं.





गलती से सीखने के लिए प्रेरित करें

अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे सीखने के लिए प्रेरित करें. बच्चा है तो गलती करेगा, लेकिन आप बताएं कि गलती से सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर वह किसी काम में असफल हो जाता है तो उसे बताएं कि कोई बुरी बात नहीं है. सबसे जरूरी बात है कि आप इससे कुछ नया सीखें. बच्चों को समय का महत्व बताएं. बच्चों को आप समझा सकते हैं कि उन्हें किस तरह किसी भी समस्या का समाधान करना है. किस तरह समस्या का हल निकालना है.

