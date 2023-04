White hair को करना है काला तो अप्लाई करिए बारह मासी इस फूल का पेस्ट, नेचुरल ब्लैक हो जाएंगे बाल

सदाबहार डीआईवाई कैसे बनाएं

सामग्री

- 20 से 30 फूल सदाबहार के

- पत्तियां 15-20 सदाबहार की

- चायपत्ती 2 छोटी चम्मच

- 01 सैसे कॉफी की

बनाने की विधि

इसको बनाने के लिए सबसे पहले आधे कप पानी में चाय पत्ती डालकर अच्छे से उबाल लीजिए. फिर इसे छानकर ठंडा होने के लिए रखिए. जब यह ठंडा हो जाए तो, इसमें फूल और पत्तियों को मिलाकर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए. फिर एक बाउल में पेस्ट को निकालकर कॉफी मिला दीजिए अच्छे से.

आप अगर इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहती हैं तो लोहे की कड़ाही में 2 घंटे के लिए ढ़ककर रख दीजिए. असल में लोहे में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो बाल के जरूरी पोषक तत्वों में शामिल है. इससे बाल को नेचुरल ब्लैक रंग देने में और आसानी हो जाएगी.

लगाएं कैसे

अब आप हेयर डाई ब्रश की मदद से पूरे बाल में अच्छे से लगाइए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए. फिर माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लीजिए. ऐसा आप हप्ते में दो बार सदाबहार के फूल से बने नेचुरल हेयर डाई को अप्लाई कर लेती हैं तो जल्द ही आपके सफेद बालों पर काले रंग की परत चढ़ना शुरू हो जाएगी और आप अपने बालों को बिना किसी हिचक के खोलकर रख सकेंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

