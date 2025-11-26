इस पानी से बालों का तेजी से होगा विकास, बालों का झड़ना-टूटना जड़ से होगा खत्म, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Rosemary Water For Hair: आजकल खराब खानपान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इनकी वजह से बालों का झड़ना भी बढ़ रहा है. इस बाल झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने के लिए कई लोग अपने तेल, शैम्पू और कंडीशनर में बदलाव करते हैं. इसके बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, तेल, शैम्पू और कंडीशनर के इस्तेमाल के बिना भी सिर्फ पानी फायदेमंद हो सकता है. रोजमेरी का पानी बालों से जुड़ी हर समस्या के लिए असरदार हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं बालों के लिए रोजमेरी का पानी कैसे इस्तेमाल करें.

रोजमेरी का पानी बालों को कैसे बढ़ाता है?

रोजमेरी में कार्सिनिक एसिड और रोजमैरिनिक एसिड होता है. रोजमेरी के इस पानी को स्कैल्प और बालों पर लगाने से बहुत ताजगी मिलती है. यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है. यह बालों के रोमछिद्रों को मजबूत बनाता है. यह बालों को घना बनाने में भी मदद करता है. बस इस रोजमेरी के पानी को बालों के पतले होने वाले हिस्से पर स्प्रे करें और अपनी उंगलियों से हल्के हाथों से मालिश करें. कुछ ही दिनों में आपके बाल घने होने लगेंगे.

इसके अलावा रोजमेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तनाव कम करने में मदद करते हैं. तनाव स्वाभाविक रूप से बालों के झड़ने का कारण बनता है. रोजमेरी के पानी का इस्तेमाल बालों के झड़ने को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

एक स्प्रे बोतल में रोजमेरी का पानी भरें. इसे सीधे बालों की जड़ों पर स्प्रे करें. फिर अच्छी तरह मालिश करें. इसे लगाने के बाद नहाने की जरूरत नहीं है. इसलिए आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं. नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके बाल घने हो जाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

