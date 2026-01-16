विज्ञापन

क्या कंघी करते ही बालों के गुच्छे निकलने लगते हैं, तो इस घरेलू हेयर पैक को बालों पर लगाएं, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा

Remedies To Stop Hair Fall: बालों का स्वास्थ्य उनकी नमी और पोषण पर निर्भर करता है. जब बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो उनमें उलझनें बढ़ने लगती हैं. कंघी करते समय बालों पर तनाव पड़ता है और वे जड़ों या बीच से टूटने लगते हैं.

बालों का झड़ना बंद कैसे होगा?
Remedies To Stop Hair Fall: आज के समय में लोग कम उम्र में ही बालों के झड़ने की शिकायत करते हैं. खराब केयर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बाल कमजोर होने लगते हैं और बालों का झड़ना अधिक बढ़ जाता है. दरअसल, बालों का स्वास्थ्य उनकी नमी और पोषण पर निर्भर करता है. जब बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, तो उनमें उलझनें बढ़ने लगती हैं. कंघी करते समय बालों पर तनाव पड़ता है और वे जड़ों या बीच से टूटने लगते हैं. अगर, आप इस समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है और गंजापन आ जाता है. ऐसे में बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त कंडीशनर या हेयर मास्क अस्थायी चमक तो देते हैं, लेकिन वह बालों की आंतरिक संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में बालों का झड़ना बंद करने के लिए घरेलू हेयर पैक आपके लिए लाभकारी हो सकता है.

केले और शहद से बनाएं हेयर पैक

पके केले और शहद का मिश्रण रूखे बालों के इलाज में बहुत कारगर होता है. केले में पोटैशियम, प्राकृतिक तेल और विटामिन होते हैं, जो बालों की लोच बढ़ाते हैं, वहीं शहद एक प्राकृतिक नमी प्रदान करने वाला पदार्थ है. इस पैक को बनाने के लिए, एक पके केले को मसलकर उसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिला लें. इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाने से बालों को प्राकृतिक प्रोटीन मिलता है और रूखेपन को कम करके उन्हें मुलायम बनाता है.

हेयर पैक लगाने के बाद बाल कैसे धोएं

इस हेयर पैक को लगाने के बाद, बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. पैक को कम से कम आधे घंटे के लिए बालों पर लगा रहने दें. फिर बालों को धोने के लिए 'माइल्ड' या सल्फेट-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें. बालों को धोते समय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहती है. इस उपाय को हफ्ते में एक बार करने से बालों में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई देंगे.

कंघी करने का सही तरीका

बालों को सुलझाने के लिए हमेशा बड़े दांतों वाली लकड़ी की कंघी या चौड़े दांतों वाली प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल करें. बारीक दांतों वाली कंघी बालों को सुलझाने के बजाय खींचती और तोड़ती है. हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर कंघी करें, इससे बालों पर कम से कम दबाव पड़ता है. लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करने से सिर की त्वचा पर मौजूद प्राकृतिक तेल समान रूप से फैलते हैं और बालों में चमक आती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

