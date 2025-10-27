Relationship Tips: गुस्से में पत्नी भूलकर भी पति को न बोलें ये 5 बातें, शादीशुदा जिंदगी में आ जाएंगी दूरियां!

Relationship Tips: शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाइयां होना बहुत ही आम बात है. ये भी कहा जाता है कि जहां प्यार होता है वहीं लड़ाइयां होती हैं. लेकिन कई बार छोटे-छोटे झगड़े-लड़ाइयों में मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो पूरे रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देती हैं. ऐसे में पति और पत्नी दोनों को गुस्से में धैर्य के साथ रहना चाहिए, साथ ही कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए. इसी के चलते आज हम वे बातें बताएंगे जो पत्नी को भूलकर भी अपने पति को नहीं कहनी चाहिए, वरना अच्छी शादीशुदा जिंदगी में दूरियां आ सकती हैं.

1. जीवन खराब हो गया

कभी-कभी गुस्से में पत्नी अपने पति से ये कह देती हैं कि आपके साथ शादी करके जीवन ही खराब हो गया है. ये बात पति को बहुत बुरी तरह चुभ सकती है. इस बात से मिलने वाला दुख लंबे समय तक चलने वाली नाराजगी का कारण बनता है.

कई बार गुस्से में या फिर ताने के तौर पर पत्नियां अपने पति को ये कह देती हैं कि वे मां-बाप की तरह हैं या चालाक हैं. दरअसल, हर एक बेटा अपने माता-पिता के लिए बहुत खास होता है. ऐसे में मां-बाप के लिए कुछ भी गलत सुनना उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा सकता है.

गुस्से में पत्नियां अपने पति को निठल्ला और निकम्मा बता देती हैं जो उन्हें काफी बुरा लग सकता है. आदमी अपने परिवार की खुशी और पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है लेकिन ये बात सुनकर उन्हें काफी बुरा महसूस करा सकती है. साथ ही इस बात से रिश्तों में भी लंबे समय तक दरार रह सकती है.

पत्नियों को अपने पति को करियर, सैलरी और आर्थिक स्थिति को लेकर बुरा-भला नहीं कहना चाहिए. खासतौर से बच्चों के सामने ये सब कहने से तो परहेज ही करना चाहिए. आदमी अपनी जॉब में बहुत मेहनत और स्ट्रगल करता है लेकिन इन सबके बावजूद गलत सुनना बहुत ही बुरा फील करा सकता है.

गुस्से में पत्नियां बिना सोचे और समझे पति से रिश्ता खत्म करने, अलग होने, या यहां तक कि तलाक लेने तक की बात कह देती हैं. इस बात से उनका भरोसा टूट सकता है. इसके अलावा इससे शादीशुदा जीवन में इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.