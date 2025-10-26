जब दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करें, जानिए यहां

What to do When Heart is Broken: प्यार-मोहब्बत में दिल टूटना किसी रिलेशनशिप का ऐसा दर्दनाक अनुभव है, जिससे लगभग हर कोई कभी न कभी गुजरता है. ऐसे में व्यक्ति खुद से ही हार जाता है और उसके जीवन में उदासी, गुस्सा, अकेलापन और खालीपन छा जाता है. कई बार दिल इतना बुरा टूटता है कि कभी-कभी उससे आगे बढ़ पाना और उभरना बहुत मु्श्किल लगने लगता है. ये सब जानते हैं कि टूटे हुए दिल का जख्म एक रात में सही नहीं होता है कई बार सालों साल लग जाते हैं. इसके लिए समय और धैर्य की काफी जरूरत होती है. इसी कड़ी में अगर आपका भी हाल-फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है या फिर दिल टूटा है तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताएंगे कि जब दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए और टूटे हुए दिल को कैसे ठीक किया जा सकता है.

दिल टूट जाए तो क्या करें?

ब्रेकअप या दिल टूटने के बाद खुद को समय देना काफी जरूरी होता है. अक्सर ऐसी स्थिति में तनाव और स्ट्रेस होने लगता है जिससे दिमाग में गलत विचार भी आते हैं. ऐसे में ये सोचने की जगह कि आपसे कहां गलती हुई, इस गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए.

दिल टूटने के बाद अपने आप को कभी भी खाली या फिर अकेला नहीं रखना चाहिए. ऐसी स्थिति में खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें और अपने दोस्तों-परिवार के साथ टच में जरूर रहें.

पार्टनर से बिछड़ने या फिर ब्रेकअप के बाद खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी हो जाता है. दरअसल, इस समय में पहले से दिमाग में काफी नेगेटिव विचार होते हैं और अगर आप नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो इससे गलत प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में खुद को खुश रखें और मनपसंद काम में व्यस्त रहें.

टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करें?

खुद को बदलें

ब्रेकअप के बाद खुद पर ध्यान देना शुरू करें. आप अपनी मेंटल और फिजिकल स्थिति को खुद पहचानें और उसके अनुसार काम करें. बॉडी को फिट बनाने के लिए आप जिम जाएं और अच्छी डाइट फॉलो करें. वहीं, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर दें.

कई बार दिल टूटने के बाद हर किसी से रिश्ते टोड़ने का ख्याल आता है जो कि गलत है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नए दोस्त बनाने चाहिए और बातचीत कर अपने दिल और दिमाग को खुश रखना चाहिए.

ब्रेकअप के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं. ऐसे में आप अपनी डायरी में लिखकर अपने इमोशन्स को व्यक्त कर सकते हैं. इससे आप मेंटली लाइट महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.