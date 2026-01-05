बच्चे पर गर्म पानी गिर जाए तो क्या करें? डॉक्टर ने बताया तुरंत क्या लगाएं और क्या नहीं

How to treat hot water burn on baby: घर में काम करते समय कई बार ऐसा हादसा हो जाता है कि बच्चे पर गर्म पानी, चाय या दूध गिर जाता है. यह स्थिति बच्चे के लिए दर्दनाक और माता-पिता के लिए बेहद घबराने वाली होती है. ऐसे समय में सही और तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी होता है, ताकि जलन ज्यादा न बढ़े और बच्चे को गंभीर नुकसान से बचाया जा सके. पीडियाट्रिशियन देवेंद्र डांगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि बच्चे के जलने पर तुरंत क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है.

डार्क स्किन टोन पर कौन से रंग की Nail Polish सूट करती है? जानें कैसे खूबसूरत दिखेंगे आपके हाथ

बच्चा जल जाए तो क्या करें?

सबसे पहले बच्चे को गर्म तरल पदार्थ से तुरंत दूर करें. घबराएं नहीं, खुद को शांत रखें और जल्दी-जल्दी सही कदम उठाएं. आपकी शांति ही बच्चे को भी संभालने में मदद करेगी.

जले हुए हिस्से को 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी के नीचे रखें. अगर नल का पानी उपलब्ध नहीं है, तो साफ ठंडा पानी इस्तेमाल करें. बर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे त्वचा को और नुकसान हो सकता है.

अगर जले हुए हिस्से के पास कपड़े, डायपर, जूते या गहने हों, तो उन्हें धीरे-धीरे हटाएं, लेकिन केवल तब जब वे त्वचा से चिपके न हों. अगर कपड़ा त्वचा से चिपका है, तो उसे खींचकर न हटाएं.

जले हुए हिस्से को साफ और सूखे कपड़े या स्टेराइल गॉज से ढक दें. बच्चे को गर्म रखें, लेकिन जले हुए हिस्से को गर्म न करें.

अक्सर लोग घर में मौजूद चीजें लगा देते हैं, जो जलन को और बढ़ा सकती हैं. मक्खन, तेल, टूथपेस्ट, पाउडर या कोई भी क्रीम न लगाएं. इसके साथ ही फफोले (ब्लिस्टर) न फोड़ें. ये सभी चीजें इंफेक्शन का खतरा बढ़ाती हैं और घाव को गंभीर बना सकती हैं.

अगर जलन ज्यादा हो, फफोले पड़ गए हों, जलन चेहरे, हाथ, पैर, प्राइवेट पार्ट या जोड़ों पर हो, त्वचा सफेद, काली या उखड़ी हुई दिखे या बच्चा बहुत दर्द में हो या शॉक के लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

बच्चे पर गर्म पानी गिरना एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. सही समय पर सही कदम उठाने से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसलिए घबराने के बजाय सही जानकारी के साथ तुरंत एक्शन लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.