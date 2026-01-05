विज्ञापन

Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस की परेड के लिए टिकट कैसे खरीदें? जानिए कीमत से लेकर बुकिंग प्रोसेस तक, पूरी जानकारी

Republic Day Parade Ticket 2026: अगर आप इस साल गणतंत्र दिवस की परेड को लाइव कर्तव्य पथ पर देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको परेड के लिए टिकट से लेकर बुक्रिंग प्रक्रिया तक सभी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस की परेड के लिए टिकट कैसे खरीदें? जानिए कीमत से लेकर बुकिंग प्रोसेस तक, पूरी जानकारी
गणतंत्र दिवस परेड 2026
How to Buy Ticket for Republic Day Parade 2026: हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाता है. इस परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और पराक्रम की शानदार झलक देखने को मिलती है. अधिकतर लोग इस परेड का आनंद घर पर बैठकर टीवी पर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस साल इसे लाइव कर्तव्य पथ पर देखना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको परेड के लिए टिकट से लेकर बुक्रिंग प्रक्रिया तक सभी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

आज से शुरू होगी टिकट की बिक्री

गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड के टिकट की बिक्री आज यानी कि बिक्री 5 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और आप 14 जनवरी तक टिकट खरीद सकेंगे.

कितनी होगी टिकट की कीमत?

26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के टिकट 20 और 100 रुपये में उपलब्ध होंगे. वहीं, 28 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल के टिकट की कीमत 20 रुपये होगी. इसके अलावा 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के टिकट की कीमत 100 रुपये होगी. इन तीनों कार्यक्रमों के टिकट 5 जनवरी से 14 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे. टिकट बिक्री हर दिन सुबह 9 बजे शुरू होगी और उस दिन की तय संख्या खत्म होने तक जारी रहेगी.

टिकट बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट

ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको रक्षा मंत्रालय की आमंत्रण वेबसाइट aamantran.mod.gov.in पर जाना होगा. साथ ही आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, घर का पता जैसी डिटेल्स और आईडी प्रूफ की जरूरत होगी.

ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए काउंटर्स

आप नीचे दिए गए काउंटर्स पर जाकर ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं. 5–14 जनवरी तक यह सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे. 

  • सेना भवन (गेट 5)
  • शास्त्री भवन (गेट 3)
  • जंतर मंतर (मुख्य द्वार)
  • संसद भवन (रिसेप्शन)
  • राजीव चौक मेट्रो (डी ब्लॉक, गेट 3–4)
  • कश्मीरी गेट मेट्रो (कॉन्कोर्स, गेट 8)

ऑफलाइन टिकट खरीदने के लिए भी आपको केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, और पासपोर्ट में से कोई एक दिखाना होगा.

