पति-पत्नी की लड़ाई के फायदे? झगड़े के बाद हो जाते हैं उदास तो जान लें इस फाइट के फायदे

Couples Fight Benefits: हर बार पति-पत्नी के बीच लड़ाई रिलेशनशिप के लिए हानिकारक ही नहीं होती है. कई बार इसके फायदे भी जबरदस्त होते हैं. हर शादीशुदा रिश्ते में प्यार, समझ, भरोसा तीनों ही जरूरी होते हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक और बहस भी रिश्ते को मजबूत बनाती है. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कई स्टडीज और मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो कपल समय-समय पर हल्की बहस करते हैं, उनका रिश्ता ज्यादा गहरा और हेल्दी होता है. अमेरिका में करीब एक हजार शादीशुदा कपल्स पर हुई एक स्टडी में पाया गया कि छोटी-मोटी लड़ाई करने वाले कपल्स में तलाक की दर कम पाई गई. इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक 'क्रूशियल कंवर्सेशंस' के राइटर जोसेफ ग्रेनी की स्टडी कहती है कि बहस करने वाले कपल्स में डिवोर्स लेने की संभावना उन कपल्स की तुलना में 10 गुना कम होती है, जो लड़ाई से बचते रहते हैं. तो आइए जानते हैं कि पति-पत्नी की लड़ाई में आखिर कौन-से छिपे हुए फायदे होते हैं.

1. इमोशन को दबाने के बजाय बाहर निकलने का मौका मिलता है (Fighting allows emotions to be expressed instead of being bottled up)

रिश्ते में लगातार चुप रहना, हर बात को दिल में दबाए रखना, समय के साथ नाराजगी, दूरी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है. लेकिन जब कपल खुलकर अपनी बात कहते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं या बहस करते हैं, तो इमोशन से जुड़े दबाव कम हो जाते हैं. इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है, मन की बात कहने से रिलेशनशिप में क्लीयरिटी बढ़ती है, ओवरथिंकिंग और गलतफहमियां कम होती हैं.

2. लड़ाई रिश्ते को मजबूत करने का 'रीसेट बटन' बन जाती है (Arguments act as a ‘reset button' that strengthens the relationship)

बहुत से कपल्स बताते हैं कि जरा-सी बहस के बाद वे पहले से ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं. कारण सिंपल है कि बहस बाद समझौता, प्यार और इमोशनल कनेक्शन पहले से भी गहरा हो जाता है.इससे रिलेशन में फ्रेश स्टार्ट मिलता है, एक-दूसरे की अहमियत और ज्यादा महसूस होती है, प्यार और अपनापन बढ़ता है.

3. कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होती हैं (Small fights help improve communication skills)

शादीशुदा जिंदगी में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार है. थोड़ी-बहुत लड़ाई कपल्स को यह सिखाती है कि कैसे सही तरीके से अपनी बात रखनी है, कब चुप रहना है और कब सुनना है. इसे रिलेशनशिप थेरेपी भी माना जाता है. इससे कपल्स असहमतियों को हेल्दी तरीके से हैंडल करना सीखते हैं, भविष्य की बड़ी समस्याएं सही समय पर पहचान में आ जाती हैं, दोनों पार्टनर्स एक-दूसरे की सोच और जरूरतों को समझना सीखते हैं.

4. गलतफहमियों का जल्दी समाधान होता है (Misunderstandings get resolved faster)

जो कपल्स कभी बहस नहीं करते, वे अक्सर छोटी-छोटी चीजों को दिल में दबाए रखते हैं, लेकिन बहस करने वाले कपल्स मुद्दों को उसी समय सुलझा लेते हैं. इसका फायदा यह होता है कि रिश्ते में बिना बात के दूरी नहीं पनपती, साइलेंट ट्रीटमेंट और इमोशनल गैप की संभावना कम होती है और ट्रस्ट लेवल बढ़ता है.

5. रिलेशन में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है (Increases honesty and transparency in the relationship)

थोड़ी लड़ाई यह दिखाती है कि कपल एक-दूसरे के साथ ईमानदार हैं. वे चीजों को छुपा नहीं रहे, बल्कि खुलकर अपने इमोशन्स जता कर रहे हैं. इससे दोनों पार्टनर्स अपनी लिमिट्स, प्रॉयरिटीज और उम्मीदें बेहतर समझते हैं, झूठ या दिखावा कम होता है, रिश्ते में ओरिजिनलटी और ट्रस्ट बढ़ता है.

6. पर्सनैलिटी और इमोशनल ग्रोथ में मदद मिलती है (Arguments support personality and emotional growth)

शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो पर्सनालिटीज का ग्रोथ भी है. लड़ाई से इंसान अपनी गलतियों को समझता है, सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखता है और बेहतर पार्टनर बनने का मौका भी मिलता है. इससे गुस्से पर कंट्रोल करना सीखते हैं, धैर्य और समझ बढ़ती है, मेच्योरिटी और इमोशन