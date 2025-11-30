Best Sleeping Position For Couples: साथ में सोना किसी भी कपल के लिए एक प्यारा अहसास होता है. लेकिन कभी कभी यही अहसास असुविधा का कारण भी बन जाती है. जैसे एक को ज़्यादा जगह चाहिए तो दूसरा कंबल खींच लेता है. या, फिर किसी को बहुत गर्मी लगती है और किसी को बहुत ठंड. ऐसे में साथ में सोना (Sone Ka Sahi Tarika) मुश्किल हो जाता है. लेकिन सोने की सही पोजिशन (Best Sleeping Position For Husband And Wife) हो तो असुविधा भी नहीं होती और प्यार का अहसास बना रहता है. सोने की सही पोजिशन न सिर्फ आपकी नींद को बेहतर बनाती है. बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करती है.

सोने की सही पोजिशन (Different Sleeping Position for couples)

1. स्पूनिंग पोजिशन (गले लगकर सोना)

इस पोजिशन में एक पार्टनर दूसरे को पीछे से गले लगाता है. ये सबसे रोमांटिक और पॉपुलर स्लीपिंग स्टाइल मानी जाती है. इसमें दोनों के बीच नजदीकी और भरोसे का एहसास होता है. लेकिन पूरी रात इसी तरह सोना थोड़ा गर्म और असुविधाजनक हो सकता है. इसलिए कुछ समय बाद हल्का सा गैप रखना बेहतर रहता है.

2. बैक-टू-बैक या ‘लिबर्टी' पोजिशन

अगर आप और आपके पार्टनर पीठ से पीठ सटाकर, लेकिन अलग दिशा में सोते हैं, तो इसे लिबर्टी पोजिशन कहा जाता है. ये बताती है कि आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल रूप से जुड़े हैं. लेकिन अपनी पर्सनल स्पेस की भी कद्र करते हैं. ये पोजिशन नींद के लिए भी अच्छी होती है क्योंकि इससे शरीर को खुलापन और आराम मिलता है.

3. फेस-टू-फेस पोजिशन (सामने-सामने सोना)

अगर कपल्स एक दूसरे के सामने चेहरा करके सोते हैं, तो ये गहरी समझ और प्यार का संकेत है. ये उन जोड़ों में आम होती है जो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं. बस ध्यान रखें कि सांस लेने में दिक्कत न हो और बीच में थोड़ा स्पेस रखें. ताकि नींद आरामदायक बनी रहे.

4. कनेक्टेड लेकिन अलग पोजिशन

कई कपल्स इस पोजिशन में सोते हैं. जहां दोनों थोड़ी दूरी पर होते हैं लेकिन हाथ या पैर से हल्का सा टच बनाए रखते हैं. ये बताता है कि रिश्ता मजबूत है और दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं.

कैसे चुनें अपनी परफेक्ट स्लीपिंग पोजिशन

हर कपल के लिए एक ही पोजिशन सही नहीं होती. अगर किसी को खर्राटे आते हैं. तो साइड में सोना बेहतर है. कुछ लोग दिन भर की थकान के बाद सोते हैं तो स्लीपिंग पोजिशन का पता ही नहीं चलता. आखिर में सबसे सही तरीका वही है जो आपको आराम दे और रिश्ते की गर्माहट को भी बनाए रखे.