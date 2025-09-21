Relationship Tips: पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है, जो खट्टा-मीठा होता है. कभी इस रिश्ते में मिठास होती है, तो कभी अनबन के कारण दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है. लेकिन झगड़े का असर इस रिश्ते (Relationship) पर न पड़े और झगड़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन (Expert's Opinion) के अनुसार अगर पति-पत्नी के बीच झगड़ा (marriage counseling tips) हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से मामले को शांत करना चाहिए.

पति-पत्नी में रोज झगड़ा हो तो क्या करें (What To Do If Husband And Wife Fight Daily)

रोज झगड़ा होने से रिश्ते में दरार आ सकती है, इसलिए पति-पत्नी के झगड़े को संभालने के कुछ उपाय हम आपको बताते हैं.

झगड़े के वक्त गुस्से में कहे गए शब्द चोट पहुंचा सकते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप उस समय शांत हो जाएं और बाद में अपनी बात रखें.

मौन रहना या बात को टालना, गुस्से और झगड़े को और बढ़ा सकता है. इसलिए समय निकालकर बैठें और शांत मन से उस मुद्दे पर बात करें, जिस पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ.

अक्सर झगड़ा इसलिए बढ़ता है क्योंकि दोनों अपनी बात मनवाने पर जोर देते हैं. कोशिश करें कि पहले पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और फिर अपनी बात कहें.

अगर गलती आपकी है, तो माफी मांगने में हिचकिचाएं नहीं. सॉरी कहने से रिश्ता कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है.

पति-पत्नी के झगड़े में तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट न हो. बाहर के लोग अक्सर झगड़े को उलझा सकते हैं.

अगर जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लें. झगड़े रोज-रोज बढ़ रहे हों तो पति-पत्नी मैरिज काउंसलर की मदद ले सकते हैं.

क्यों होता है पति-पत्नी के बीच क्लेश? (Why Do Conflicts Happen Between Husband And Wife?)

पति-पत्नी के बीच रोज क्लेश होने की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

कम्युनिकेशन की कमी होना- यानी आप अपनी भावनाएं और जरूरतें सही तरीके से अपने पार्टनर को नहीं बता पाए, जिससे गलतफहमी हो जाती है.

ईगो और जिद- इसके कारण भी क्लेश बढ़ता है. हमेशा ये कहना कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, झगड़े को और बढ़ाता है.

ससुराल या मायके वालों की दखलअंदाजी- परिवार के लोगों का बीच में आना कई बार पति-पत्नी के क्लेश को बढ़ा सकता है.

बिजी लाइफ- आजकल कामकाज और व्यस्तता के चलते एक-दूसरे को समय न दे पाना भी रिश्ते में झगड़े को बढ़ाता है.

विश्वास की कमी- अविश्वास किसी भी रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है. इसलिए पति-पत्नी को एक-दूसरे पर विश्वास करना चाहिए.

हाथ न बटाना- जो पति-पत्नी एक-दूसरे की मदद नहीं करते, घर के छोटे-छोटे कामों या बाहर की जिम्मेदारियों में, वहां अक्सर लड़ाई-झगड़े होते हैं. इसलिए घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी या बाहर के कामों में एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए.

लड़ाई के बाद अपनी पत्नी से क्या कहें?

अपने साथी के साथ बहस के बाद शांति और समझ की भावना को बनाए रखना बेहद जरूरी है. आप ये कुछ बातें कह सकते हैं: भावनाओं को स्वीकार करें: "मुझे पता है कि इससे आप परेशान हुए हैं, और मुझे इसके लिए बहु खेद है." अफसोस जाहिर करें: "मैंने जो कहा/किया उसके लिए मुझे बेहद खेद है और मैं कोश‍िश करूंगा आगे से ऐसा नहीं होगा."