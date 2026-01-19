शादी के सालों बाद भी रिश्ते में बना रहेगा नया जैसा स्पार्क और इंटरेस्ट, Relationship Coach ने बताई कमाल की ट्रिक्स

Relationship Tips: शादी एक खूबसूरत बंधन है. हालांकि, कई कपल्स की शिकायत होती है कि शादी के कुछ सालों बाद उनके बीच चीजें बदलने लगी हैं, रिश्ते में पहले जैसा उत्साह और रोमांच नहीं रहा है. जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, रूटीन एक जैसा हो गया है और बातचीत भी सीमित होने लगी हैं. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. डेटिंग और रिलेशनशिप कोच जसकरण सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताते हैं, थोड़ी सी समझदारी और कोशिश से रिश्ते में हमेशा नया-सा स्पार्क बनाए रखा जा सकता है. खासकर 8 छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने रिश्ते को हमेशा नया जैसा रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

नंबर 1- एक-दूसरे को डेट करना बंद न करें

रिलेशनशिप कोच कहते हैं, सबसे पहली और जरूरी बात है कि शादी के बाद भी एक-दूसरे को डेट करना बंद न करें. जैसे शादी से पहले आप एक-दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, वैसे ही छोटे-छोटे सरप्राइज प्लान करें. कभी डिनर डेट, कभी अचानक बाहर घूमने का प्लान या साथ में कोई नया अनुभव रिश्ते में ताजगी लाता है.

रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे छोटे रिचुअल बनाएं जो सिर्फ आप दोनों के हों. जैसे सुबह साथ में चाय या कॉफी पीना, शाम की वॉक या वीकेंड पर मिलकर खाना बनाना. ये छोटी आदतें इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करती हैं.

रिलेशनशिप कोच कहते हैं, इंटीमेसी को सिर्फ शारीरिक नजरिए से न देखें. भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है. दिन में थोड़ा समय निकालकर दिल से बातचीत करें, अपने मन की बातें शेयर करें और सामने वाले की भी सुनें. इससे भरोसा और समझ बढ़ती है.

रिश्ते में जिज्ञासा बनाए रखना भी बहुत जरूरी है. अपने पार्टनर की पसंद, शौक और नए इंटरेस्ट के बारे में पूछें. उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश करें. इससे उन्हें लगेगा कि आप आज भी उनमें दिलचस्पी रखते हैं.

छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना न भूलें. फिर चाहे वो प्रमोशन की खुशी हो, कोई पर्सनल अचीवमेंट हो या फिर बस एक मुश्किल दिन का खत्म होना हो, इन पलों को साथ में एन्जॉय करें.

स्पेस देना भी उतना ही जरूरी है. हर किसी को अपने शौक और खुद के लिए वक्त चाहिए. स्पेस रिश्ते को और हेल्दी बनाता है. ऐसे में एक-दूसरे को स्पेस भी जरूर दें.

हंसना-मजाक करना रिश्ते की जान है. साथ में कॉमेडी देखें, मीम्स शेयर करें और जिंदगी को बहुत सीरियस न लें.

इन सब से अलग रिलेशनशिप कोच कहते हैं, हर किसी की पसंद-नापसंद अलग हो सकती है, लेकिन अगर जिंदगी को लेकर सोच एक जैसी है तो रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रहता है.

इस तरह इन 8 छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने रिश्ते में हमेशा स्पार्क बनाए रख सकते हैं.



