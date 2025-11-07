क्या आपके फ्रिज से भी पानी निकलता रहता है? ये 5 तरीके अपनाएं, मैकेनिक की नहीं पड़ेगी जरूरत

Refrigerator Water Leakage Solution : रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज हर घर का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, क्योंकि फ्रिज नहीं हो तो दूध, सब्जी और फल आदि कई चीजों को ताजा बनाए रखना बहुत मुश्किल है. आजकल के समय में सभी के घर में फ्रिज होता है. किसी के पास सिंगल डोर फ्रिज तो किसी के पास डबल डोर फ्रिज, लेकिन सबके साथ एक समस्या तो कभी न कभी जरूर आती है और वह है फ्रिज से पानी निकलना. फ्रिज से पानी या अंदर ही टपकता रहता है या फिर बाहर निकलता रहता है, जबकि हर फ्रिज में ड्रेन होल होता है, जिससे पानी बाहर नहीं निकले. अगर, आपके फ्रिज से भी पानी बाहर निकलता रहता है तो चलिए आप इन 5 तरीकों से इसे ठीक कर सकते हैं और इसके लिए आपको मैकेनिक को भी नहीं बुलाना पड़ेगा.

दरअसल, फ्रिज हर घर का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. हालांकि, कुछ समय बाद इसमें कई तरह की तकनीकी समस्याएं आने लगती हैं. इनमें सबसे आम समस्या पानी का रिसाव है. इस समस्या के नजर आने के बाद भी अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे इग्नोर किए बिना तुरंत ये उपाय करने जरूरी हैं.

ड्रेन होल नाली छेद

रेफ्रिजरेटर में जमा पानी आमतौर पर ड्रेन होल के जरिए नीचे ट्रे में चला जाता है, लेकिन अगर यह ड्रेन होल बंद हो जाए, तो पानी बाहर जमा होने लगता है और रिसाव शुरू हो जाता है.

अगर फ्रिज के नीचे ड्रिप ट्रे फटी हुई, टूटी हुई या बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो पानी लीक हो सकता है. इस ट्रे की समय-समय पर जांच और सफाई जरूरी है.

फ्रिज को पूरी तरह से दीवार से सटाकर रखने से पानी का प्राकृतिक प्रवाह रुक सकता है. इससे रिसाव बढ़ सकता है. फ्रिज के पीछे थोड़ी जगह छोड़ दें ताकि हवा और पानी दोनों आसानी से बह सकें.

नाली के छेद में फंसे किसी भी मलबे को निकालने के लिए एक पतले तार या छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें. इसके अलावा छेद को साफ करने के लिए उसमें गर्म पानी डालें, ताकि पानी का बहाव फिर से सुचारू हो जाए.

