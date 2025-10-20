Good Morning Shayari: गुड मॉर्निंग कहने का ये अंदाज अपनों के दिन को बना देगा खास, मैसेज में भेजें ये शानदार शायरी

Top 10 Good Morning Shayari: सुबह की शुरुआत अगर अपनों के प्यार भरे मैसेज से हो जाए, तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है. लेकिन वहीं पुराने 'गुड मॉर्निंग' मैसेज और फोटो अब थोड़े फीके लगने लगे हैं. ऐसे में आप कुछ शायरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके भेजे हुए ये शायराना मैसेज सामने वाले के दिल को छू लेंगे और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान ला देंगे. बता दें कि विश करने के लिए शायरी बहुत ही प्यारा विकल्प माना जाता है. इससे सामने वाले का दिन यादगार और खास बन जाता है. यहां पढ़िए गुड मॉर्निंग विश के लिए शायरी.
1. तेरे गमों को तेरी खुशी कर दे,
हर सुबह तेरी दुनिया में रौशनी भर दे,
जब भी टूटने लगें तेरी सांसे,
खुदा तुझमें शामिल मेरी जिंदगी कर दे
2. सुबह मे कोई मेरा SMS आए तो,
यू ना समझना मेने आपको परेशान किया,
इसका मतलब है आप वो खास हैं,
जिसे मेने अपनी आंखे खुलते ही याद किया
3. उठ कर देखिए इस सुबह का नजारा,
हवा है ठंडी और मौसम भी है प्यारा,
सो गया चांद और छुप गया हर एक तारा,
कबूल करिए आप गुड मॉर्निंग हमारा
गुड मॉर्निंग
4. मंगलवार की चाय तैयार है,
बाहर बह रही ठंडी बयार है,
जल्दी से उठ जाइये,
बस आपका इंतजार है.
शुभ मंगलवार
5. सुबह का मौसम जैसे जन्नत का एहसास,
आंखों में नींद और चाय की तलाश,
जागने की मजबूरी थोड़ा और सोने की आस,
पर आपका दिन शुभ हो हमारी सुप्रभात के साथ
गुड मॉर्निंग
6. निवार के दिन की सुबह हो गई है,
जिंदगी की फिज़ा खुशनुमा हो गई है,
मुबारक हो आपको मंगलवार का दिन,
इस दिन में आपकी दुआ शामिल हो गई है
सुप्रभात मंगलवार, आपका दिन शुभ हो
7. इस दिल का बस एक काम करदो,
एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम करदो,
इस दिल पर बस एक एहसान कर दो,
सुबह को मिलो और शाम कर दो
8. हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू हो,
तेरे ख्वाबों से मेरी रात मुकम्मल हो
बस यही दुआ है रब से हर रोज़,
तू मेरे साथ हो, और मेरा हर दिन खास हो
9. नई सुबह है, नया सवेरा,
नई उम्मीदों का हुआ बसेरा।
सूरज की किरणें लाई हैं रोशनी,
आपकी जिंदगी में कभी न हो अंधेरा
शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो
10. फूलों की तरह महकते रहो,
चमकते सूरज की तरह दमकते रहो
खुशियों का सफर कभी न हो खत्म,
यही दुआ है, हर पल हंसते रहो.
