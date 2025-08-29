विज्ञापन

बरसात में स्किन इंफेक्शन से हैं परेशान? न करें ये गलतियां

मानसून में स्किन इंफेक्शन से बचने के लिए साफ-सफाई, सही कपड़े और स्किन केयर का ध्यान रखना जरूरी है. इन आसान टिप्स से आप बरसात में त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं.

बरसात में स्किन इंफेक्शन से हैं परेशान? न करें ये गलतियां
मानसून में बढ़ जाता है स्किन इंफेक्शन का खतरा, इन टिप्स से रखें ख्याल

Tips To Avoid Skin Infection During Rainy Season: बरसात का मौसम भले ही सुकून देता हो, लेकिन इस दौरान नमी और उमस त्वचा पर कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं. पसीना, गंदगी और नमी की वजह से फंगल इंफेक्शन, खुजली, रैशेज और लालपन आम हो जाते हैं. अगर समय रहते इनका ध्यान न रखा जाए, तो ये समस्या बढ़कर गंभीर स्किन इंफेक्शन और एलर्जी का रूप ले सकती है.

समय-समय पर हैंडवॉश करें । rainy season skin problems

बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छे से धोना बेहद जरूरी है. हैंडवॉश न करने से बैक्टीरिया और गंदगी त्वचा पर जम जाते हैं, जिससे पिंपल्स और इंफेक्शन की समस्या बढ़ सकती है.

हमेशा सूखे और साफ कपड़े पहनें । monsoon skin care tips

गीले या गंदे कपड़े पहनना स्किन इंफेक्शन को न्यौता देता है. बारिश में भीगने के बाद जरूर नहाएं और फिर साफ-सुथरे, सूखे कपड़े पहनें. इससे न केवल खुजली से बचाव होगा, बल्कि त्वचा भी हेल्दी रहेगी.

दूसरों का सामान शेयर न करें । skincare routine for rainy season

बरसात में स्किन इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. इस दौरान किसी और का तौलिया, चादर, ब्रश या कपड़े इस्तेमाल करने से बचें. ऐसा करने से इंफेक्शन एक से दूसरे में आसानी से फैल सकता है.

टाइट कपड़े पहनने से बचें । prevention of skin infection

बरसात के मौसम में टाइट कपड़े पहनने से पसीना और नमी त्वचा पर जम जाते हैं. इससे रैशेज और खुजली की समस्या बढ़ सकती है. इस मौसम में ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना ही बेहतर है.

स्किन को एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज करें । skin infection prevention

स्किन को समय-समय पर एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी है. इससे त्वचा पर जमी गंदगी और मृत कोशिकाएं हट जाती हैं. एक्सफोलिएशन के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि त्वचा पोषण पाकर हेल्दी बनी रहे. बरसात के मौसम में स्किन इंफेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में स्किन को साफ, सूखा और पोषित रखना बेहद जरूरी है. अगर इंफेक्शन की समस्या बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

