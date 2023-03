भगवान कृष्ण के भक्त राधा के ये 7 नाम जरूर रखते हैं अपनी लाडली के, आप भी चुनें यह भक्तिभरा प्यारा नाम

Radha rani names : राधा के इन नामों का अर्थ भी उन्हीं की तरह बहुत सुंदर है.

Baby Girl Name Baaed On Radha: अपनी लाडली के लिए किसी प्यारे से नाम की तलाश में हैं तो समझिए कि राधा नाम (Name) पर आपकी खोज खत्म हो सकती है. ये वही नाम है जिसे खुद श्याम की मुरली ही पुकारा करती थी. भजन भी तो यही कहता है कि ‘श्याम तेरी मुरली पुकारे राधा नाम…'. (Radha Name) अब अगर आप सीधे सीधे राधा ही नाम नहीं रखना चाहते तो इसी अर्थ के दूसरे नाम भी रख सकते हैं. ऐसे एक दो नहीं पूरे छह नाम हैं जो भगवान कृष्ण (Bhagwan Krishna) के लिए राधा ही हैं और उन्हें अतिप्रिय भी हैं. इन नामों का अर्थ भी उन्हीं की तरह बहुत सुंदर है.