सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड की बेटी की 10 तस्वीरें, 5वीं देखकर कहेंगे नानी सायरा बानो की कॉपी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 59 की उम्र में भी कुंवारे हैं, लेकिन भाईजान की लाइफ में गर्लफ्रेंड की कम नहीं रही है. ज्यादातर लोग जानते हैं कि सलमान का अफेयर ऐश्वर्या राय से रहा है, लेकिन ऐश्वर्या से पहले और बाद में भी टाइगर की लाइफ में कई हसीनाएं आईं और गईं लेकिन, सलमान की सबसे पहली गर्लफ्रेंड शाहीन बानो थीं, जो रिश्ते एक्टर अशोक कुमार की नातिन हैं. बात करेंगे सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड की बेटी सायशा की, जो दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की भी नातिन लगती हैं. इसके अलावा वह 90 के दशक के इस हैंडसम एक्टर की बेटी भी हैं.





सायशा ने बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में काम किया है, जबकि उनके फैंस का कहना है कि उन्हें बॉलीवुड में भी ट्राई करना चाहिए.

एक्ट्रेस के पिता एक्टर सुमित सहगल हैं, जो 90 के दशक में कई फिल्में कर चुके हैं. सायशा की शक्ल ज्यादातर सायरा बानो से मिलती है.

सायशा अभी 28 साल की हैं और उन्होंने 22 साल की उम्र में साउथ सुपरस्टार आर्या से शादी रचा ली थी.

आर्या उम्र में सायशा से 17 साल बड़े हैं और दोनों ने साल 2019 में शादी की थी. इस शादी से उन्हें एक बेटी भी है.

आर्या तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं और जवान के डायरेक्टर एटली की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म में बतौर एक्टर नजर आए थे.

सायशा साउथ फिल्म गजनी (2005) में एक बच्ची के रोल में दिखीं थी. इसके बाद वह अखिल, शिवाय और टेडी जैसी फिल्मों में नजर आईं.

पिछली बार उन्हें साल 2023 में तमिल फिल्म पथु थाला में आइटम सॉन्ग में देखा गया था.

सायशा के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर डालें तो उनके इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फैंस हैं.





इंस्टाग्राम अकाउंट पर सायशा अपनी बेटी के साथ घूमने-फिरने और फन-मस्ती की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं.



इसके अलावा एक्ट्रेस को डांस का बहुत शौक है और वह अपने डांस के वीडियो भी फैंस के लिए शेयर करती हैं.









