देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के आउटफिट्स से पाएं बॉस लेडी लुक, ऑफिस में सबकी निगाहें होंगी आप पर

Priyanka Chopra Outfits: देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की फैशन आइकन बन चुकी हैं. उनके हर लुक में कॉन्फिडेंस और क्लास झलकता है. खासतौर पर वर्किंग वुमन के लिए प्रियंका के कई आउटफिट्स इंस्पिरेशन का काम करते हैं. चाहे आप ऑफिस में सिंपल, लेकिन एलीगेंट दिखना चाहें या फिर किसी इवेंट में पावरफुल बॉस लेडी लुक पाना चाहें, प्रियंका का स्टाइल आपके लिए परफेक्ट गाइड साबित हो सकता है.

शर्ट और लेदर स्कर्ट का कॉम्बिनेशन । Priyanka Chopra stylish look

अगर आप ऑफिस लुक में थोड़ा एलीगेंट और स्टाइलिश ट्विस्ट चाहती हैं, तो प्रियंका की तरह प्लेन शर्ट के साथ लेदर स्कर्ट पहनें. यह कॉम्बिनेशन आपको क्लासी और कॉन्फिडेंट दोनों बनाएगा. साथ ही ये लुक कम्फर्टेबल भी है, जो पूरे दिन आपको स्मार्ट और फ्रेश दिखाएगा.

रॉयल ब्लू ब्लेजर से बनाएं स्टेटमेंट । Priyanka Chopra boss lady look

किसी मीटिंग, इवेंट या पार्टी में जाना हो, तो प्रियंका का ब्लू ब्लेजर लुक फॉलो कर सकती हैं. ये आउटफिट न केवल प्रोफेशनल लगेगा, बल्कि एक रॉयल टच भी देगा. इसके साथ आप मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप करें, जिससे पूरा फोकस आपके ब्लेजर लुक पर ही रहे.

प्रोफेशनल पैंटसूट का जलवा । priyanka chopra outfits for office

प्रियंका के पैंटसूट लुक्स हमेशा ऑफिस वुमन के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं. पैंटसूट पहनते ही आपका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाएगा और आप बिल्कुल 'बॉस लेडी' नजर आएंगी. ब्लैक, ग्रे या बेज जैसे कलर्स प्रोफेशनल लुक के लिए बेस्ट रहते हैं.

ब्लेजर और पैंट कॉम्बो से पाएं बॉसी वाइब्स । Priyanka Chopra fashion

अगर आप चाहते हैं कि ऑफिस में एंट्री लेते ही सबकी निगाहें आप पर टिक जाएं, तो प्रियंका का ब्लेजर-पैंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें. यह न सिर्फ आपको स्टाइलिश दिखाएगा, बल्कि आपके पर्सनालिटी में भी पावरफुल चार्म जोड़ देगा.

स्टाइलिश आउटफिट्स से बढ़ेगी पर्सनालिटी । Priyanka Chopra fashion inspiration

प्रियंका चोपड़ा की खासियत यह है कि वह हर आउटफिट को आत्मविश्वास के साथ कैरी करती हैं. यही वजह है कि उनके लुक्स वर्किंग वुमन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं. अगर आप अपने ऑफिस वॉर्डरोब को अपग्रेड करना चाहती हैं, तो प्रियंका के ये आउटफिट्स जरूर ट्राई करें.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा