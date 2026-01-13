जब कबूतर आपके घर या बालकनी में अंडे देता है तो इसका क्या मतलब है? Premanand Maharaj से जानिए

Ghar Mein Kabutar Anda Deta Hai To Kya Hota Hai: आपने कभी न कभी ध्यान दिया होगा कि घर में किसी शांत कोने पर अचानक कबूतर अपने डेरा जमा लेते हैं और फिर धीरे-धीरे घोंसला बना देते हैं और फिर अंडे दे देते हैं. कई लोग इसे एक आम बात समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि घर में कबूतर के अंडे देने से क्या होता है. इसका घर के वातावरण पर क्या असर होता है? इससे घर पर क्या असर पड़ता है. यह संकेत अच्छा होता है या बुरा. चलिए आपको बताते हैं घर में कबूतर के अंडे देने के विषय में प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं?

यह भी पढ़ें:- नाखूनों पर हल्की काली लाइनें क्यों होती हैं? नाखूनों पर काली लकीर का क्या मतलब है, एक्सपर्ट से जानिए

प्रेमानंद महाराज के अनुसार, कई लोग कहते हैं घर में कबूतर अंडे देता है तो शुभ माना जाता है. इससे में सुख शांति आती है. कुछ लोग कहते है यह अशुभ है. वहीं, कुछ लोग इसको लेकर चिंता में आ जाते हैं कि कहीं कोई हम पर यह बोझ तो नहीं डाल गया. कई बुजुर्ग कहते हैं जहां कबूतर अंडे देता है वह घर शांत और स्थिर रहता है. कई अन्य कहते हैं यह असंतुलन का संकेत है. दरअसल, घर में कबूतर का अंडे देना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है, वास्तु के अनुसार यह धन और समृद्धि यानी खासकर दक्षिण दिशा में का संकेत हो सकता है. हालांकि, स्वास्थ्य और साफ-सफाई के लिहाज से यह गंदगी और बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए कई लोग इसे तुरंत हटाना पसंद करते हैं.

शुभ मान्यताएं

कबूतर को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए घर में अंडे देना धन लाभ, नौकरी में सफलता और आर्थिक स्थिति सुधारने का संकेत हो सकता है, खासकर बालकनी या दक्षिण दिशा में. यह घर में सकारात्मक एनर्जी बढ़ने और घर के पवित्र होने का संकेत भी माना जाता है. कुछ लोगों के लिए यह जीवन में समृद्धि और खुशियों के आने का प्रतीक है और नकारात्मकता को दूर करता है.

कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह आने वाली समस्याओं, जैसे आर्थिक तंगी, कर्ज या पारिवारिक कलह का संकेत हो सकता है और घर में बरकत कम करता है. यह घर में गंदगी और नकारात्मक एनर्जी को आकर्षित करता है, जिससे तरक्की में रुकावट आ सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.