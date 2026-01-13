नाखूनों पर हल्की काली लाइनें क्यों होती हैं? नाखूनों पर काली लकीर का क्या मतलब है, एक्सपर्ट से जानिए

Black Lines On Nails: कई लोगों के नाखून पर काले रंग की लाइन नजर आती है, जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं नाखूनों पर हल्की काली लाइनें क्यों होती हैं? नाखूनों पर काली लकीर का क्या मतलब है? दरअसल, एक महिला ने Reddit पर अपने अंगूठे और पैर के बड़े अंगूठे की फोटो शेयर की, जिसमें नाखूनों पर हल्की काली लकीरें दिख रही थीं. उसने इसे “माइल्डली इंटरेस्टिंग” समझकर पोस्ट किया, लेकिन यूजर्स ने तुरंत चेतावनी दी कि यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी.

यह भी पढ़ें:- Sunflower Seeds: ठंड में चेहरे पर ग्लो कैसे लाएं? ग्लोइंग स्किन पाने के लिए सूरजमुखी के बीजों का इस तरह करें इस्तेमाल

महिला ने r/mildlyinteresting सबरेडिट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, “These black lines on my thumb and my toe.” हालांकि, उसने इसे मेडिकल सलाह वाले फोरम पर नहीं डाला, लेकिन कमेंट्स में लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि ज्यादातर ऐसे केस मेलानोमा होते हैं. उम्मीद है ऐसा न हो, लेकिन तुरंत डॉक्टर को दिखाओ. दूसरे ने कहा कि यह स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है.

नाखून पर काली लकीर का मतलब क्या है?

Healthline के अनुसार, नाखून पर काली या भूरे रंग की लकीर को मेलानोनीकिया कहते हैं. यह नाखून पर चोट लगना, पोषण की कमी और कुछ दवाओं का असर के कारण हो सकती है. लंदन डर्मेटोलॉजी सेंटर के मुताबिक, यह स्थिति गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों में ज्यादा आम है. लेकिन Healthline चेतावनी देता है कि अगर यह लकीर सिर्फ एक नाखून पर दिखे, तो यह सबंगुअल मेलानोमा हो सकता है.

NHS के अनुसार, मेलानोमा का मुख्य कारण UV लाइट है, लेकिन नाखून के नीचे होने वाला मेलानोमा सूरज की रोशनी से नहीं जुड़ा होता. शुरुआती जांच से इलाज आसान हो जाता है. महिला ने जांच कराई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है. ऐसे में ये छोटी सी दिखने वाली समस्या को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.