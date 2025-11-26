कठिन समय में भगवान का नाम-जप करने से...प्रेमानंद जी महाराज की ये बातें मुश्किल घड़ी में बढ़ाएंगी हौसला, सफलता के खुलेंगे द्वार

Premanand Ji Maharaj: अपनी मधुर आवाज और आकर्षक छवि के लिए मशहूर प्रेमानंद जी महाराज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वह अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं. आज के समय में करोड़ों लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में अक्सर लोग अपनी सवालों को लेकर आते हैं और वह अपने अनुयायियों के सभी सलावों के जवाब बहुत निर्मलता से देते हैं. प्रेमानंद जी महाराज के सुविचार लोगों को अक्सर प्रेरित करने का काम करते हैं. चलिए आपको प्रेमानंद जी महाराज के कुछ ऐसे विचार बनाते हैं, जिन्हें फॉलो करने से आपको बहुत लाभ हो सकता है. इन विचारों को फॉलो करने से मुश्किल घड़ी में हौसला बढ़ाएंगी.

दरअसल, प्रेमानंद जी महाराज के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसे ही कई वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने मुश्किल घड़ी में हौसला बढ़ाने के लिए बाते कहीं हैं.

भगवान पर विश्वास रखें

प्रेमानंद महाराज के मुताबिक, जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भगवान ही सहारा होते हैं. इसलिए हर हाल में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए.

कठिन समय में भगवान का नाम-जप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं. यह एक ऐसा अभ्यास है, जो संकट में सबसे बड़ी ताकत बनता है.

महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखना जरूरी है. यह सकारात्मकता ही हमें परेशानियों से लड़ने की शक्ति देती है और हमें आंतरिक शांति का एहसास कराती है.

प्रेमानंद महाराज का एक सुविचार है कि "धैर्य सबसे बड़ा धर्म है". धैर्य के साथ ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है. महाराज जी कहते हैं कि अगर आज हम कुछ गलत भुगत रहे हैं, तो वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है. इसलिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सद्भाव से जीवन जीना चाहिए.

