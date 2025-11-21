Carrot Leaves Benefits: गाजर के पत्ते खाने के क्या फायदे हैं? गाजर के पत्तों में कौन सा विटामिन होता है, जानिए कैसे करें सेवन

Carrot Leaves Benefits: सर्दियों के मौसम में गाजर का सेवन खुब किया जाता है. गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी और कई अन्य तरीके से इसका सेवन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाजर के पत्तों का सेवन सेवन भी बहुत फायदेमंद होता है, जिसे अधिकतर बेकार समझकर फेंक देते हैं. दरअसल, गाजर की तरह ही इसके पत्ते भी बहुत गुणकारी होते हैं. गाजर के पत्ते हड्डियों को मजबूत करने, पाचन में सुधार करने, कोलेस्ट्रॉल कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार होते हैं. चलिए आपको बताते हैं गाजर के पत्ते खाने के क्या फायदे हैं? गाजर के पत्तों में कौन सा विटामिन होता है? गाजर गर्म होता है या ठंडा? गाजर के पत्ते किसके लिए अच्छे होते हैं?

गाजर के पत्तों में कौन सा विटामिन होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, गाजर के पत्ते पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. गाजर के पत्तों में फाइबर, विटामिन ए, सी, और के1, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे कई अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं. इसके गाजर के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और यह शरीर को डिटॉक्स करने में फायदेमंद होते हैं.

गाजर के पत्ते खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. गाजर के पत्तों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसके सेवन से पाचन अच्छा होता है और आंखों की रोशनी सुधार होता है. इसके अलावा यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने में असरदार होते हैं.

गाजर की तरह ही इसके पत्तों में भी बहुत गुणकारी होते हैं. गाजर के पत्ते में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है और आंखों की हेल्थ के लिए लाभकारी होता है. इसमें फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है. गाजर के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए असरदार है.

आयुर्वेद के अनुसार, गाजर की तासीर गर्म होती है. इसके चलते ही गाजर का सेवन मुख्य रूप से सर्दियों में किया जाता है. इसकी गर्म तासीर शरीर को अंदर से गर्मी देती है और ठंड से बचाने में असरदार है.

