गुड़हल में नहीं आ रहे हैं फूल, बाथरूम में रखे इस सफेद पाउडर को डाल दें, भर जाएगा Flower से

Tips to care hibiscus plant: हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल हर किसी को पसंद आते हैं. आजकल घर के आंगन के साथ साथ बालकनी में भी लोग फूलों वाले पौधे लगाने लगे हैं. घर आंगन को महकाने वाले और फूलों से भरे पौधों की जब बात होती है तो गुड़हल का पौधा (hibiscus plant care tips) का जिक्र जरूर होता है. गुड़हल के फूल इतने सुंदर और प्यारे दिखते हैं कि हर कोई इन्हें अपने घर आंगन में लगाना चाहता है.इसके लाल और पीले फूलों को देखकर दिल खुश हो जाता है.खासकर गर्मियों में गुड़हल के फूल खिलते हैं और घर आंगन को सुंदर बना देते हैं. लेकिन कुछ लोग शिकायत करते हैं कि गर्मियों (hibiscus plant care in summer) में धूप की वजह से गुड़हल का पौधा झुलस जाता है और इसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है. कुछ लोग गुड़हल के पौधे में फूल न आने से भी परेशान रहते हैं. अगर आपके घर में रखे गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और पौधा मुरझा रहा है तो आपको एक शानदार टिप्स ( how to take care hibiscus plant) अपनाने की जरूरत है. इस ट्रिक की मदद से आपके घर में रखा गुड़हल का पौधा फूलों से भर उठेगा.

तेज धूप में स्‍क‍िन पड़ गई है काली तो रात में चेहरे पर ये 5 चीजें लगाएं, दूर हो जाएगी सारी टैन‍िंग

इस तरीके को अपनाने से गुड़हल के पौधे में आएंगे ढेर सारे फूल (Follow this Trick to care hibiscus plant)

अगर घर में रखा हुए गुड़हल फूल नहीं दे रहा है और इसकी खूबसूरती कम हो गई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पौधे में कीड़े लग गए हैं. कीड़े लगने के बाद गुड़हल का पौधा कमजोर होकर सूखने लगता है. इन कीड़ों की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके ऊपर फूल भी आने बंद हो जाते हैं. ऐसे में आपको बाथरूम में रखे सफेद पाउडर यानी डिटर्जेंट की जरूरत पड़ेगी. आपको कुछ खास नहीं करना है, बस एक स्प्रे बोतल में थोड़ा सा डिटर्जेंट डालिए और पानी मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए. अब इसे पौधे में स्प्रे कर दीजिए. आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डिटरजेंट मिले पानी का स्प्रे वहीं करना है जहां आपको कीड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसका पानी गमले की मिट्टी में नहीं जाना चाहिए.

इस तरह करें गुड़हल के पौधे की देखभाल (How to Take Care of hibiscus plant)

गुड़हल के पौधे को पर्याप्त धूप पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है.

गुड़हल के पौधे को कम से कम पांच से छह घंटे की धूप की जरूरत होती है

इसको नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए.

गुड़हल के पौधे को ज्यादा पानी देने से बचें, ऐसा करने पर पौधा खराब हो जाता है.

गुड़हल के पौधे की समय समय पर छंटाई करना जरूरी है, ऐसा करने पर पौधे की ग्रोथ बनी रहती है.

गुड़हल के पौधे की मिट्टी को हमेशा नम रखना चाहिए.इसकी मिट्टी ज्यादा नहीं लेकिन हल्की गीली रहनी चाहिए.

गुड़हल के पौधे को समय समय पर खाद डालते रहना चाहिए.

पानी सही से न निकले तो पौधा खराब हो जाता है. इसलिए पौधे में पानी निकलने की अच्छी जगह होनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.