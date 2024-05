दांत पर जमा हो गई है पीली परत, खुलकर हंसने में आती है शर्म, तो अप्लाई करें ये नुस्खा, सफेद चमकदार हो जाएंगे दांत

Tooth whitening home remedy : पीले दांतों के कारण आप अगर शर्मिंदगी (pile dant saaf karne ke gharelu nuskhey) महसूस करते हैं, तो इसके लिए हम यहां पर एक रामबाण नुस्खा (oral hygiene) बताने वाले हैं. इससे आपके पीले गंदे दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं यलो टीथ साफ (oral care tips) करने का आसान नुस्खा. चार धाम यात्रा पूरी करने में कितने दिन का लगता है समय, क्या है बेस्ट रूट

पीले दांत कैसे करें साफ - How to clean yellow teeth

1- दांतों की गंदगी साफ करने के लिए आधा चम्मच सरसों तेल (sarson tel ke nuskhey) लीजिए, इसमें चुटकीभर नमक मिक्स करिए. अब इस मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से दांतों पर 20 से 30 सेकंड तक रगड़िए. ऐसा रोज करने से दांत धीरे-धीरे साफ होने लगेंगे.

2- केले, संतरे और नींबू के छिलके भी दांतों को चमकाने में असरदार है. बस इनसे दांतों को 2 से 3 मिनट तक रगड़िए और फिर मुंह धोकर साफ कर लीजिए. इससे दांत सफेद चमकदार हो जाते हैं और मुंह से बदबू भी दूर होती है.

3- सेब के सिरके (apple cider vinegar) को आप पीले दांतों को सफेद करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. बस एक कटोरी में 2 चम्मच सिरका और थोड़ा पानी मिक्स करिए. इस घोल को मुंह में 30 सेकंड तक रखकर फिर कुल्ला कर दीजिए. रोज करने से आपके दांत साफ होने लगेंगे.

इस बात का भी रखें ध्यान - Keep this in mind also

4- जो लोग हद से ज्यादा मीठा खाते हैं उनके दांतों में कैविटी (cavity kaise karen door) की परेशानी होने लगती है. इसके अलावा सही ढंग से ब्रश (right way to do brushing) ना करने के कारण भी दांत पीला पड़ता है. तो सबसे पहले आप अपनी इस आदत को सुधारिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

