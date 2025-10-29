फटे गालों ने कर दी चेहरे की खूबसूरती फीकी? आज ही अपना लें ये 3 घरेलू नुस्खे, हो जाएंगे बेहद मुलायम

Home Remedies for Dry Cheeks: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही स्किन पर असर दिखना शुरू हो जाता है. हवा में ठंडक होने से स्किन ड्राई होने लगती है और फिर कुछ लोगों के गाल लाल हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं. ऐसे में आपका चेहरा कितना भी खूबसूरत हो लेकिन फटे गाल फिकापन ला देते हैं. इनसे राहत पाने के लिए कुछ लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन साइड इफ्केट होने का भी खतरा बना रहता है. ऐसे में घर पर रखी कुछ मामूली चीजें ही बेहद असरदार साबित हो सकती है. इसी कड़ी में आज हम आपको 3 घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो फटे गालों से आपको राहत दिलाएंगे और त्वचा बेहद मुलायम हो जाएगी.

1. बादाम और दूध

दूध और बादाम आपको आसानी से घर पर मिलने वाली सामग्री है. इस घरेलू नुस्खे के लिए आप बादाम को अच्छे से पीसकर दूध में मिला लें और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने गालों पर मलें और 2 मिनट बाद अच्छे से फेस वॉश कर लें. इससे स्किन की ड्राइनेस दूर होगी और निखार भी आपको नजर आने लगेगा. बता दें कि बादाम विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स माना जाता है जो स्किन के लिए काफी जरूरी होता है.

फटे गालों से निजात पाने के लिए बेसन बहुत कारगर साबित होता है. इसके लिए आप एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और थोड़ी सी हल्दी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने मुंह पर लगाएं और हल्के हाथों से रब करें. इससे ड्राईनेस दूर होगी और स्किन एकदम मुलायम होने लगेगी.

बालों के साथ-साथ नारियल तेल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड्स ड्राईनेस को दूर करने में काफी मददगार साबित होते हैं. फटे गालों से राहत पाने के लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले स्किन पर नारियल का तेल लगा लें और फिर सुबह फेसवॉश कर लें. इससे स्किन हेल्दी होगी और ग्लो भी करने लगेगी.

ये चीजें भी हैं फायदेमंद

1. एलोवेरा जेल- इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो स्किन की ड्राईनेस को दूर करने में मदद करते हैं.

2. शुगर स्क्रब- इसके लिए चीनी और शहद को मिक्स कर लें और हल्के हाथों से फटे गालों पर लगा लें. आपको जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.