पानी चुपचाप कैसे बालों को नुकसान पहुंचा रहा है? डॉक्टर ने बताया मुलायम और मजबूत बनाने के लिए करें ये 3 काम

Skin And Hair Care: जल ही जीवन है यह सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, बल्कि पानी सच में शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पानी बालों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इंस्टाग्राम पर डॉ. जुश्या भाटिया सरीन ने बताया कि कठोर पानी आपके बालों को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है. पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बालों को रूखा और कमजोर बना सकते हैं, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं. अगर, आपके भी बाल कमजोर और झड़ने लगे हैं तो आपको ये तीन काम करने चाहिए.

सिंपल शावर फिल्टर

शावर फिल्टर के इस्तेमाल से कई फायदे मिलते हैं. यह नहाने के पानी से अशुद्धियां और हानिकारक रसायनों को हटाता है. इसका सीधा असर आपकी त्वचा, बालों और यहां तक कि श्वसन स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. शावर फिल्टर क्लोरीन और कठोर पानी में मौजूद खनिजों को हटाते हैं. ये तत्व त्वचा को सूखा सकते हैं और बालों को बेजान और रूखा बना सकते हैं. फिल्टर्ड पानी से नहाने से त्वचा और बाल मुलायम रहते हैं.

क्लेरिफाइंग शैम्पू

क्लेरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल कई बालों की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. ये गहराई से सफाई और शुद्धिकरण के लिए बनाए गए हैं, जो तेल, गंदगी और उत्पादों के जमाव को काटकर और घोलकर बालों और स्कैल्प, दोनों को तरोताजा महसूस कराते हैं. इसमें किसी भी हानिकारक और कठोर रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यह आपके बालों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हेल्दी बना सकता है.

नारियल तेल बालों के लिए बेहतरीन हैं, क्योंकि नारियल तेल में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो बालों को नमी, मजबूती और चमक देते हैं. नारियल तेल रूसी और स्कैल्प की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है.

सिलिकॉन-आधारित हेयर सीरम बालों की लटों पर परत चढ़ाकर उन्हें मुलायम और चमकदार बनाते हैं. यह परत घर्षण को कम करती है और उलझने व टूटने से बचाती है, जिससे बालों में कंघी या ब्रश करना आसान हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.