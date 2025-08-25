अगर आप भी शरीर के इन हिस्सों पर लगाते हैं परफ्यूम, तो हो जाएं सावधान

Do not apply perfume on these body parts: परफ्यूम सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग रोजाना इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परफ्यूम लगाने के भी कुछ सही और गलत तरीके होते हैं? अगर आप इसे गलत जगह पर अप्लाई करेंगे तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है.

कहां नहीं लगाना चाहिए परफ्यूम? । how to apply perfume

सबसे पहले तो चेहरे और आंखों के आसपास परफ्यूम बिल्कुल न लगाएं. इन हिस्सों की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है और परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स यहां जलन, एलर्जी और रैशेस का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, कट या चोट लगी हुई जगह पर भी परफ्यूम लगाने से बचें. इससे इंफेक्शन और इरिटेशन बढ़ सकती है. एक और आम गलती है अंडरआर्म्स और नाभि के आसपास पर परफ्यूम छिड़कना. यहां की त्वचा नाजुक होती है और लगातार केमिकल्स का असर स्किन इरिटेशन का कारण बन सकता है.

कहां लगाना चाहिए परफ्यूम? । where not to apply perfume

अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहे और स्किन भी सुरक्षित रहे, तो आपको इसे सही जगह पर लगाना चाहिए.

कलाई पर परफ्यूम लगाने से खुशबू लंबे समय तक रहती है.

गर्दन के पीछे परफ्यूम छिड़कने से यह धीरे-धीरे फैलता है और ज्यादा असरदार लगता है.

कानों के पास हल्का सा परफ्यूम लगाने से भी इसकी फ्रेग्नेंस पूरे दिन तक टिकी रह सकती है.

गौर करने वाली बात । side effects of perfume

परफ्यूम को हमेशा थोड़ी दूरी से स्प्रे करें और इसे कपड़ों पर भी हल्का सा छिड़का जा सकता है. इससे खुशबू और ज्यादा समय तक टिकती है और स्किन पर सीधा असर नहीं पड़ता.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

