99% लोग जानते ही नहीं है परफ्यूम को कपड़ों पर लगाना चाहिए या फिर स्किन पर, जानें

How to apply perfume correctly: सुबह घर से निकलते वक्त परफ्यूम लगाना लगभग सभी की डेली रूटीन का हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परफ्यूम स्किन पर लगाना सही है या कपड़ों पर? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे परफ्यूम स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी आपके लिए बड़ा फर्क ला सकती है. आइए जानते हैं कि किस तरीके से परफ्यूम की खुशबू ज्यादा देर टिकेगी और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Perfume on Skin | स्किन पर परफ्यूम लगाने के फायदे और नुकसान

फायदे

परफ्यूम की खुशबू शरीर की गर्मी से एक्टिव होती है, जिससे इसकी longevity यानी टिकाऊपन बढ़ता है.

स्किन पर लगाने से खुशबू की लेयर्स धीरे-धीरे खुलती हैं और यह ज्यादा नेचुरल लगती है.

नुकसान

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो परफ्यूम में मौजूद अल्कोहल और केमिकल्स से एलर्जी, खुजली या जलन हो सकती है.

धूप में रहने पर कुछ परफ्यूम्स डार्क स्पॉट्स भी बना सकते हैं.

Perfume on Clothes | कपड़ों पर परफ्यूम लगाने के फायदे और नुकसान

फायदे

कपड़ों पर लगाने से खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है, खासकर अगर फैब्रिक absorbent हो (जैसे कॉटन या लिनन).

स्किन रिएक्शन का कोई खतरा नहीं रहता.

नुकसान

कुछ परफ्यूम्स कपड़ों पर दाग छोड़ सकते हैं, खासकर गहरे रंग के फैब्रिक या सिल्क जैसे नाजुक कपड़ों पर.

खुशबू की डेवलपमेंट उतनी गहराई से महसूस नहीं होती जितनी स्किन पर होती है.

Best Way to Apply Perfume | परफ्यूम लगाने का सही तरीका क्या है?

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो परफ्यूम को सीधे pulse points (कलाई, गर्दन, कान के पीछे) पर लगाएं.

लंबे समय तक खुशबू बनाए रखने के लिए कपड़ों पर हल्का-सा स्प्रे करें, लेकिन पहले फैब्रिक पर टेस्ट कर लें कि दाग न पड़े.

Layering technique अपनाएं – पहले बॉडी परफ्यूम या डियो और फिर हल्का-सा स्प्रे कपड़ों पर करें. इससे खुशबू पूरे दिन टिकी रहती है.

